Corona hin oder her: In Unterschneidheim wird in den Ferien Minigolf gespielt.

Dafür sorge jedes Jahr in bewährter Manier die Mitglieder des Minigolfclubs Unterschneidheim. Wegen der Pandemie hatten sich die Verantwortlichen des Minigolfclubs allerdings dazu entschlossen, in diesem Jahr zwei Termine anzubieten, um die Anzahl der Kinder auf der Anlage zu begrenzen.

Bei herrlichem Golfwetter konnte Vorstand Franz Thum auf der wie immer bestens präparierten Anlage 25 erwartungsvolle Kinder begrüßen. Nach der Einteilung in eine der sechs Spielgruppen wurde unter Anleitung der ehrenamtlichen Betreuer gung es los. Die Kinder im Alter bis zehn Jahre bewiesen dabei zum Teil großes Talent. Tagesbeste war mit 31 Schlägen Larissa Zeller vor Henry Holzinger (40). Es folgten Hanna Schneider und Sören Hammele mit jeweils 44 Schlägen. Abschließend waren alle Teilnehmer und Betreuer noch zu einem kräftigen Vesper und einem Getränk eingeladen, wer wollte, konnte auch noch frei auf der Anlage spielen. Foto: Günter Schenk