Kinder ernten Beifallsstürme in der Pfarrkirche

Die Franz-Bühler-Grundschule hat ihre traditionelle Weihnachtsfeier in die Pfarrkirche gefeiert. Und wie in jedem Jahr war man gut beraten, rechtzeitig zu kommen, denn die Kirche war bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Die 100 Schülerinnen und Schüler boten ein begeisterndes Programm mit Gedichten, Liedern und besinnlichen Elementen. Höhepunkt war ein Weihnachtsmusical.

Den Auftakt machte die Klasse 2 von Claudia Rößner mit dem Singspiel „Unterwegs zur Krippe“, bevor die Klasse 1 von Karin Holzbrecher die Fürbitten vortrug. Danach brachte die Klasse 4 von Annette Schulz mit dem Stück „Die Sprache der Sterne“ viel Glanz in die Kirche. Schon zu diesem Zeitpunkt waren die Zuschauer fasziniert von der Vielfalt der Darbietungen.

Der Höhepunkt des Abends war aber sicherlich die Aufführung des Weihnachtsmusicals „Die Nacht der Nächte oder das erste Weihnachtswunder“. Der gesamte Chorraum der Kirche war mit Häusern, Sternen und dem Stall von Bethlehem geschmückt. Elvira Holzinger hatte dieses Musical mit den Kindern der Klasse 3 eingeübt. Thematisiert wurde die Herbergssuche von Maria und Josef, die in der Krippe zu Bethlehem ihr glückliches Ende fand. In bezaubernden Kostümen waren Hirten, Engel und die Heiligen Drei Könige zu sehen. Neben beeindruckenden Auftritten aller Kinder im Chorgesang waren viele Sololieder zu hören. Die Vielzahl der Kostüme tat ein Übriges, so dass am Ende des Weihnachtsmusicals ein buntes Bühnenbild mit funkelnden Sternen über dem Jesuskind alle Zuschauer begeisterte, zu Beifallsstürmen hinriss und lauthals Zugaben eingefordert wurden.

Rektor Christoph März dankte mit bewegten Worten den Kindern, seinen Kolleginnen, Pfarrer Antonelli und Pfarrer Kolb sowie allen Beteiligten und schloss passend mit den Worten: „Wer jetzt immer noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen.“ Abschließend erklang festlich-stimmungsvoll das gemeinsam gesungene Weihnachtslied „ O du fröhliche“, bevor sich die Schulgemeinschaft zu einem gemeinsamen Abschluss, der vom Elternbeirat der Schule organisiert wurde, unter dem Weihnachtsbaum vor dem Pfarrhaus traf und noch lange dieser überaus gelungene Abend gefeiert wurde.