Lebendige Lokalgeschichte hat Unterschneidheims Altbürgermeister Günter Schenk den Kindern im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms vermittelt. Die teilnehmenden Kinder erfuhren, wie Zufälle, Sympathie und Abneigung letztlich den Lauf der Geschichte beeinflussen. Ausrichter war der Minigolfclub Unterschneidheim.

1962 hatte der damalige Unterschneidheimer Bürgermeister Josef Nagler mit seinem Gemeinderat erkannt, dass im ländlichen Raum zwischen Ellwangen und Bopfingen eine sogenannte Mittelschule fehlte. Mit Unterstützung von Anton Huber, dem Landrat des Altkreises Aalen, und dem staatlichen Schulamt in Ellwangen wurde vom Kultusministerium die Errichtung einer Mittelschule (heute Realschule) genehmigt und finanziell gefördert. 1964 begann für die ersten Schüler der Unterricht. Sehr interessiert verfolgten die Kinder die Entwicklung von der achtjährigen Volksschule mit Mittelschulzug bis zu den Grundschulen in Unterschneidheim, Zipplingen und Zöbingen und dem heutigen Schul- und Sportzentrum, das auch von Kindern aus den angrenzenden bayerischen Landkreisen Ansbach und Donau-Ries besucht wird.

Überrascht waren die Zuhörer darüber, dass es bis 1975, also zehn Jahre, gedauert hat, bis das Schulhaus für die vielen Klassen gebaut war. Die Klassen der damaligen Grund-, Haupt- und Realschule waren in Gaststätten, Gewerberäumen, dem Rathaus und alten Schulgebäuden untergebracht. Für den Sportunterricht gab es nur einen kleinen Vereinsplatz. Die Bürgermeister Nagler und Pfauth hatten aber nicht nur Schwierigkeiten, die Nachbargemeinden von der Notwendigkeit der Schule zu überzeugen, sondern auch Behörden, Politiker und die Eigentümer der benötigten Baugrundstücke. Fertige Baupläne für das Schulzentrum gab es bereits seit 1969/70, aber erst in den Sommerferien 1974 gab es die Genehmigung zum Baubeginn.

Immer wieder wurde der Altbürgermeister durch Fragen unterbrochen. Er machte deutlich, dass die unmotivierte Feindschaft zwischen Dörfern auf Rivalitäten und auch auf Missgunst zurückzuführen sei, die zum Teil gar nicht erklärt werden können. Das sei im Zuge der Gemeindereform deutlich geworden. Zum Beispiel hätten sich die Verantwortlichen der einzelnen kleinen Gemeinden, deren Selbständigkeit gefährdet war, sehr früh und eingehend über die Rechtslage informiert. Seinerzeit sei erklärt worden, dass die Landesverfassung einen Eingriff in die Selbständigkeit einer Gemeinde gar nicht zulasse. An diese Information habe man sich geklammert.

Zahlreiche weitere Beispiele, wie durch Misstrauen, Missverständnisse und Missgunst immer wieder gute Lösungen verspielt werden, führte der Altbürgermeister aus seinem Erfahrungsschatz an. Ganz anders sei das – zunächst nur in einzelnen ehemals selbständigen Gemeinden, dann aber in allen Ortsteilen – in der durch Eingemeindungen zum 1. Januar 1974 und dann durch Gesetz zum 1. Januar 1975 neu gebildeten Gemeinde. Dabei hatte die Freiwillige Feuerwehr mit Kommandant Rudi Hauer und den Abteilungen in Unterschneidheim, Nordhausen, Geislingen, Unterwilflingen, Zipplingen, Wössingen, Sechtenhausen, Zöbingen und Walxheim eine wichtige Aufgabe beim Zusammenwachsen der Gesamtgemeinde. Auch die Ortsvorsteher und Ortschaftsräte in allen Ortschaften begriffen schnell, dass man aus der neuen Situation das Beste machen musste. Wer die berechtigten Anliegen von Anderen nicht akzeptieren wollte, konnte letztlich auch nicht mit ihrem Verständnis rechnen. Nur in einem guten Miteinander sei es möglich gewesen, die Gemeinde insgesamt voranzubringen. Auch hier erhielten die Kinder immer wieder Hintergrundinformationen, die zum Schmunzeln oder zum Nachdenken anregten.

Im Namen der Kinder bedankte sich der Vorsitzende des Minigolfclubs, Franz Thum, bei Günter Schenk. Es sei schade, dass es diese Veranstaltungen nicht auch für Erwachsene gebe, meinte Thum. Er bedankte er sich für das Interesse der Kinder und lud sie im Namen des Minigolfclubs und der Gemeinde zu einem Vesper und einem Getränk ein.