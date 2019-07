Kabelbrand: In Unterschneidheim fallen das Strom- und Telefonnetz aus

An einer Transformatorenstation in der Silcherstraße in Unterschneidheim ist es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand gekommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Unterschneidheim und Bopfingen rückten zur Brandbekämpfung an und konnten den Brand rasch löschen. Die Höhe des Sachschadens konnte bis redaktionsschluss noch nicht beziffert werden. Aufgrund des Kabelbrandes war es in Unterschneidheim gebietsweise zum Ausfall des Strom- und Telefonnetzes gekommen.