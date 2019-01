Es ist der Höhepunkt im Vereinsjahr der Jagstquellschützen Walxheim: das Königsschießen. Und so war die Teilnahme an dem Event auch in diesem Jahr wieder ausgesprochen groß. Neben dem Titel des Schützenkönigs wurden in dem Rahmen auch zahlreiche Ehrenscheiben und Preise vergeben.

Die vom Vorsitzenden Dietmar Pflanz gestiftete Geburtstagsscheibe sicherte sich beim Königsschießen Helen Reichert mit dem Luftgewehr. Annika Pflanz holte die von Simone Schäfer gestiftete Geburtstagsscheibe. Eine von Nadja Jerger gestiftete Geburtstagsscheibe ging an Marion Reichert, die darüber hinaus auch noch die Hochzeitsscheibe von Daniela und Christoph Stangel gewann. Michael Zäuner sicherte sich dank eines 26,9-Teilers mit dem Luftgewehr die Geburtstagsscheibe von Reinhold Reichert. Auch mit der Luftpistole bewies Zäuner Zielsicherheit; damit gewann er die Geburtstagsscheibe von Wolfgang Schäfer.

Bei den Luftpistolenschützen erreichte Carolin Reichert einen sehr guten 22,2-Teiler und sicherte sich damit die Geburtstagsscheibe Marianne Pflanz. Die Geburtstagsscheibe von Walter Volk holte sich ebenfalls Carolin Reichert.

Auf die Geburtstagsscheibe von Xaver Erhardt zielte Ulrich Beck mit einem 176,5-Teiler am besten. Die Glücksscheibe Jugend ging an Claudio Beck mit 65 Punkten.

Um sich den Titel des Schützenkönigs zu sichern, hat man in Walxheim drei Schüsse zur Verfügung. Den Titel Schützenkönig Luftgewehr sicherte sich, wie schon im Vorjahr, Verena Schmidt mit einem 85,1-Teiler, gefolgt von Sonja Schäfer mit einem 148,2-Teiler und Alfred Wurstner (162,1-Teiler).

Die Königswürde Luftpistole sicherte sich Klaus Bühler mit einem 172,7-Teiler. Ihm stehen die Ritter Andreas Dünnebeil und Josef Grau zur Seite. Zum Schützenkönig Jugend wurde Melvin Hönle proklamiert. Er hatte den besten Schuss mit einem 211,8-Teiler. Michael Schnell wurde erster Ritter und Samuel Kohnle zweiter Ritter. Der Titel Tagesmeister Luftgewehr ging mit einer Serie von 95 Ringen an Verena Schmidt. Bei den Pistolenschützen sicherte sich Andreas Dünnebeil mit 94 Ringen den Titel.

Im weiteren Verlauf des Abends konnten sich die Gäste noch am „Wildschütz“ von Sonja Schäfer erfreuen. Wolfgang Schäfer überbrachte als Vertreter der Ortschaft Walxheim Glückwünsche an alle Gewinner und Preisträger des Königsschießens.

Ehrung der Vereinsmeister

Im Rahmen der Königsfeier wurden von den Sportwarten dann auch noch zahlreiche Preise und Urkunden an die Vereinsmeister überreicht.

Vereinsmeister Luftgewehr, Schützenklasse Damen: 1. Verena Schmidt, 2. Marion Reichert und 3. Annika Pflanz.

Vereinsmeister Luftgewehr, Schützenklasse Herren: 1. Patrick Reichert, 2. Alfred Wurstner, 3. Dietmar Pflanz.

Vereinsmeister Luftpistole, Schützenklasse Damen: 1. Yvonne Wittek, 2. Carolin Reichert, 3. Kerstin Reichert.

Vereinsmeister Luftpistole, Schützenklasse Herren: 1. Hans Schmidt, 2. Chris Thier, 3. Norbert Schneider.

Vereinsmeister Sportpistole, Schützenklasse: 1. Andreas Dünnebeil, 2. Yvonne Wittek, 3. Hans Schmidt.

Vereinsmeister Kleinkaliber, Schützenklasse: 1. Marion Reichert.

Vereinsmeister Freie Pistole: Hans Schmidt, Andreas Dünnebeil, Bernd Wittek.

Vereinsmeister Luftgewehr, Jugend: 1. Lukas Butz, 2. Samuel Kohnle, 3. Rufus Sandhöfner.