Jugendliche und Kinder verschönern Unterschneidheim

Die Seelsorgeeinheit Unterschneidheim hat sich mit über 100 Teilnehmern an der 72h-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt.

Gemeinsam machten sich Kinder und Jugendliche daran, die Gemeinde ein Stück schöner zu machen.

Start der Aktion war bereits am vergangenen Donnerstag vor dem Rathaus in Aalen. Hier hatten sich Gruppen aus dem gesamten Ostalbkreis getroffen, um gemeinsam dem Start der 72h-Aktion entgegenzufiebern. Zurück in Unterschneidheim starteten die Kinder dann sofort mit der Planung ihrer Projekte, die am nächsten Tag in Angriff genommen werden sollten. Es sollten Insektenhotels, Hochbeete, ein Fußpfad und einen Fußballplatz samt Fangnetz, Tribüne und Toren in gerade einmal 72 Stunden gebaut werden. Pfarrer Francesco Antonelli bedankte sich in diesem Zuge auch bei allen Sponsoren: „Ohne diese Unterstützung wäre eine solche Aktion gar nicht möglich.“

Beendet wurde die Aktion am Sonntag mit einem gut besuchten Gottesdienst in der Turnhalle in Zipplingen. Daran schlossen sich noch ein Mittagstisch sowie ein Luftballonwettbewerb an.