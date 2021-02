Der nächste Bewerber wagt sich aus der Deckung: Nach Jan-Erik Bauer wird auch der 31-jährige Johannes Joas für das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Unterschneidheim kandidieren. Der Diplom-Jurist aus Westhausen-Reichenbach hat am Donnerstag offiziell seinen Hut in den Ring geworfen.

Johannes Joas ist in Ellwangen geboren und in Unterschneidheim aufgewachsen. Nach dem Abitur am Ostalb-Gymnasium Bopfingen im Jahr 2009 absolvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr im Rettungs- und Rückholdienst des Malteser Hilfsdienstes in Aalen. Danach studierte von 2010 bis 2015 Rechtswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, wo er das Studium mit dem ersten juristischen Examen abschloss. Der anschließende juristische Vorbereitungsdienst erfolgte beim Landgericht Ellwangen, das zweite juristische Examen zum Volljuristen beziehungsweise Rechtsassessor legte er im Jahr 2017 ab. Seitdem ist Johannes Joas bei der Württembergischen Versicherung in Stuttgart als juristischer Referent tätig.

Johannes Joas ist katholisch, verheiratet und hat zwei Söhne. Er lebt mit seiner Familie in Westhausen-Reichenbach und ist laut eigenen Angaben seit seiner Schulzeit in Unterschneidheim ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen engagiert. Unter anderem ist er stellvertretender Ortsbeauftragter und Leiter Notfallvorsorge des Malteser Hilfsdienstes Ortsgliederung Unterschneidheim. Darüber hinaus singt Joas seit 2006 im Kirchenchor Sankt Peter und Paul und war viele Jahre Mitglied der Vereinsvorstandschaft. Von 2014 bis zu seinem Umzug 2015 war er außerdem Mitglied des Ortschaftsrats Unterschneidheim.

In seinem Bewerbungsschreiben betont Joas, dass er „mit frischen Ideen und neuen Impulsen“ die Zukunft seiner Heimatgemeinde Unterschneidheims gestalten möchte. Transparenz, eine umfassende Bürgerbeteiligung und vertrauensbasierte Zusammenarbeit mit den Ortschafts- und Gemeinderäten sei ihm dabei besonders wichtig.