Jan-Erik Bauer bewirbt sich als Bürgermeister in Unterschneidheim

Der Hauptamtsleiter der Gemeinde Unterschneidheim, Jan-Erik Bauer, tritt als Kandidat zur Bürgermeisterwahl am 25. April an. Das hat Bauer am späten Dienstagabend in einer Pressemitteilung erklärt.

Der gebürtige Reutlinger ist 28 Jahre alt. Nach einer Banklehre legte er das Fachabitur ab und absolvierte ein Grundlagenstudium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der Hochschule Esslingen. Danach studierte er im Studiengang „Public Management“ an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, den er im Frühjahr 2020 abschloss.

In der Schlussphase des Studiums wurde Bauer bereits zum Hauptamtsleiter in Stödtlen bestimmt. Darüber hinaus wurde ihm die Position des Kämmerers übertragen. Mit Wirkung vom Februar 2021 wechselte er nach Unterschneidheim. Zum Zeitpunkt seines Wechsels, betont Bauer, sei noch nicht klar gewesen, dass der langjährige Bürgermeister Nikolaus Ebert sein Amt niederlegen würde.

„Als ich von dieser Nachricht erfuhr, war für mich klar, dass ich mich für seine Nachfolge bewerben möchte“, erklärt Bauer auf seiner Homepage: „Mir ist die Gemeinde Unterschneidheim schon sehr ans Herz gewachsen. Ich möchte mit Leidenschaft und Elan das Zusammenleben in Unterschneidheim gestalten und fördern.“