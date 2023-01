Jagstquellschützen ermitteln die Besten

Die Jagstquellschützen Walxheim haben auf ihrer Königsfeier die neuen Schützenköniginnen und -könige gekürt. Zudem konnten sich sich Hans Schmidt (Luftpistole, 97 Ringe), Verena Schmidt (Luftgewehr, 98 Ringe) und Tyler Fränzl bei der Jugend (63 Ringe) die Titel der Tagesmeister sichern.

Beim Königsschießen geht es darum, in drei Disziplinen die Schützenköniginnen und Schützenkönige mit ihren jeweiligen Ritter zu ermitteln. Bei der Jugend erreichte Tyler Fränzl (928,0) den besten Teiler und sicherte sich so auch den Titel. Erster Ritter ist Finn Zeller, zweiter Ritter Kay Seidel. In der Disziplin des Luftgewehrs sicherte sich Helen Reichert mit einem Teiler von 68,1 den Titel. Ihr stehen die Ritter Alfred Wurstner und Marion Reichert zur Seite. Bei der Luftpistole hat sich Patrick Pflanz den Titel mit einem Teiler von 100,7 gesichert. Danach folgen die beiden Ritter Yvonne Wittek und Andreas Dünnebeil.

Vor dem Königsschießen konnten die Schützen in verschieden Disziplinen ihre Vereinsmeister ermitteln. Die Ergebnisse sind wie folgt:

Luftgewehr Herren: 1. Patrick Reichert, 2. Alfred Wurstner, 3. Nico Gärtner, 4. Dietmar Pflanz.

Luftgewehr Damen: 1. Verena Schmidt, 2. Sonja Schäfer.

Luftpistole Herren: 1. Chris Thier, 2. Hans Schmidt, 3. Andreas Dünnebeil, 4. Manuel Butz, 5. Patrick Pflanz.

Luftpistole Damen: 1. Yvonne Wittek, 2. Carolin Reichert, 3. Kerstin Reichert.

Sportpistole: 1. Hans Schmidt, 2. Andreas Dünnebeil, 3. Carolin Reichert, 4. Holger Lehr, 5. Patrick Pflanz, 6. Nikolaus Ebert.

Freie Pistole: 1. Hans Schmidt, 2. Yvonne Wittek, 3. Bernd Wittek.

Daneben gab es noch eine Vielzahl von Geburtstagsscheiben. Anlässlich des 40. Jubiläums wurde außerdem eine Jubiläumsscheibe vom Verein gestiftet, welche Ulrich Beck gewann. Zudem konnte Luca Zeller für die Jugend eine Glücksscheibe zu gewinnen.

Harald Volk und Hermann Pollak, die am Jubiläumsabend nicht anwesend waren, wurden zudem für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.