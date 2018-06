Der Obst- und Gartenbauverein Unterschneidheim veranstaltet am Sonntag, 17. Juni, einen Info-Sonntag in seinem Lehrgarten. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr beantworten hier die Fachwarte des Vereins Fragen zum Thema Gartenbau. Interessierte können sich Informationen und Tipps zur Gartengestaltung holen.

Der Lehrgarten liegt an der Nordhäuser Straße. Einklappen Ausklappen