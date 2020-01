Die Unterwilflinger Sternsinger haben ihre Sammelaktion in diesem Jahr mit einem Infonachmittag zum diesjährigen Motto „Frieden! – im Libanon und weltweit“ eingeläutet.

Danach konnten im Ort über 2300 Euro an Spenden gesammelt werden Dieser Betrag geht je zur Hälfte an die Hilfsaktion Sternsinger sowie an Missionsprojekte der Combonis. Foto: Franz Wolf