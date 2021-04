In Unterschneidheim: Vandalen verwüsten Fischerhütte

Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag die Vereinshütte eines Fischervereins am Westere Weiher heimgesucht. Die Täter schlugen zunächst die Scheibe der Hütte ein, danach wurde im Gebäudeinneren alles komplett vermüllt und verwüstet. Offenbar hatten die Unbekannten an einer Feuerstelle gegrillt und Alkohol konsumiert. Außerdem wurde in einem Pkw, der in unmittelbarer Nähe auf einem Parkplatz abgestellt war das Logo vom Heck entwendet, das im Bereich der Feuerstelle aufgefunden werden konnte.