In diesem Jahr ist bei den Festtagen Musik drin

In Unterschneidheim stehen die Festtage vor der Tür. Von Freitag, 20. Juli, bis Montag, 23. Juli, soll das größte Fest des Jahres in der Gemeinde Unterschneidheim steigen. Ausrichter wird in diesem Jahr der Musikverein Unterschneidheim sein. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Musikvereins, Steffen Joas, über die Vorbereitung und die Festhöhepunkte gesprochen.

Was ist das Besondere an den Unterschneidheimer Festtagen?

Es ist das mit Abstand größte Fest in unserer Gemeinde und es wird jedes Jahr – abwechselnd – vom Liederkranz, dem SC Unterschneidheim oder eben unserem Musikverein ausgerichtet. Das Programm richtet sich an alle. Es soll im besten Sinne des Wortes ein Fest für Jung und Alt sein.

Auf was können sich Besucher in diesem Jahr denn freuen?

Da der Musikverein in diesem Jahr der Ausrichter ist, werden die Festtage natürlich von Musik geprägt sein. Es gibt zum Beispiel am Samstagabend einen großen Blasmusikabend, an dem nacheinander drei Musikvereine auftreten werden. Und natürlich spielen wir am Freitagabend auch selber mit.

Gibt’s beim Fest nur Blasmusik?

Nein, natürlich nicht. Wir bieten auch Partymusik, etwa am Sonntagabend. Dann spielt zum ersten Mal die Stimmungsband „Timeless“ in Unterschneidheim. Wie eingangs gesagt, es soll ein Fest für Jung und Alt werden. Wir werden dazu jeden Tag etwas Besonderes bieten, das ist uns wichtig.

Wie viele Mitglieder des Musikvereins sind im Einsatz?

Praktisch alle aktiven Mitglieder sind täglich im Einsatz, um alle Schichten und Dienste abzudecken. Wir sind dankbar, dass auch unsere passiven Mitglieder mitmachen sowie Mitglieder anderer Vereine und einige Freiwillige. Wäre das nicht so, könnten wir dieses Fest überhaupt nicht stemmen. Ein großer Dank gilt auch der Gemeinde, die uns hervorragend unterstützt. Ebenso den örtlichen Schulen, die am Montag beim Kinderfest die Spielstraße organisieren.

Bei den Festtagen arbeiten Unterschneidheims Vereine, die Verwaltung und die Schule also Hand in Hand...

Ja, das ist das Schöne an dieser viertägigen Veranstaltung. Alle helfen mit und unterstützen, wo sie können. Das zahlt sich aus, denn davon profitieren am Ende alle.

Was sind die Höhepunkte an den vier Festtagen?

Ein Highlight ist in diesem Jahr sicherlich die Trachtenmodenschau am Sonntagnachmittag. Ebenso der Auftritt der Garden des Sportclubs Unterschneidheim. Und, das ist jedes Jahr aufs Neue ein Höhepunkt, die Tombola am Montagabend, bei der es viele wertvolle Preise, angefangen von einem Fahrrad, über einen Rundflug bis hin zu wertvollen Elektrogeräten, zu gewinnen gibt. Eine Premiere steht außerdem am Montag beim Kinderumzug auf dem Programm. Dieses Jahr werden erstmals auch die Kindergartenkinder aus Nordhausen und Zipplingen am Umzug zum Festplatz teilnehmen.

Das Programm:

Freitag, 20. Juli: 16 Uhr Fußballspiele der Firma Leitz; 20 Uhr Bieranstich durch Bürgermeister und Schirmherr Nikolaus Ebert, es spielt die Rieser Trachtenkapelle Unterschneidheim.

Samstag, 21. Juli: 16 Uhr Fußballspiele der SCU-Jugendteams; 19.30 Uhr Großer Blasmusikabend mit den Virngrundmusikanten Stödtlen, dem Musikverein „Frohsinn“ Mödingen und der Egertaler Blasmusik Musikverein Aufhausen.

Sonntag, 22. Juli: 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Sankt Peter und Paul in Unterschneidheim; 11 Uhr Mittagstisch im Festzelt, es unterhält die Trachtenkapelle Marktoffingen; 14 Uhr Trachtenmodenschau von Gino Ginero Ledermoden, Crailsheim. Anschließend Showtanz der „Flying Feeds Garden „Trio“ und „Dancing Queens“. Ab 19 Uhr Unterhaltung und Stimmung mit der Partyband „Timeless“.

Montag, 23. Juli: ab 10 Uhr Mittagstisch im Festzelt; 14 Uhr Umzug vom Kindergarten mit den Kleinen aus Unterschneidheim, Nordhausen und Zipplingen unter Begleitung der Jugendkapelle. Es treten die Garden des SC Unterschneidheim „Kids“ und „Power Kids“ auf. Eine große Spielstraße ist aufgebaut.

Ab 19 Uhr ist Festausklang mit dem Musikzug der Feuerwehr Larrieden. Ab 21.30 Uhr ist Verlosung der Tombola mit vielen tollen Preisen.

An allen Tagen freier Eintritt. Parkplätze sind rund ums Festzelt genügend vorhanden.