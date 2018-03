Es ist der sprichwörtliche weiße Fleck auf der Faschingslandkarte, böse Zungen sprechen gar von „spaßbefreiter Zone“: Die Rede ist von Unterschneidheim. Während zumindest in den Teilorten der größten Virngrundgemeinde noch ein wenig Faschingstrubel geboten wird, findet die fünfte Jahreszeit im Kernort praktisch nicht statt. Doch damit soll nun Schluss sein: Mit Stefan Senz und André Weißenburger haben sich zwei wackere Vorkämpfer aufgemacht. Sie wollen den Fasching mit allem drum und dran endlich auch nach Unterschneidheim bringen.

In grauer Vorzeit soll es in Unterschneidheim mal anders gewesen sein. Da wurde der Fasching angeblich auch hier noch richtig zelebriert. Stefan Senz erinnert sich an Erzählungen seiner Großeltern, die sogar noch was von einem Unterschneidheimer Umzug wussten. Wann das war? Stefan Senz zögert kurz. „Es war auf jeden Fall im Jahr des Schah-Besuchs.“ Der persische Schah war 1967 zu Gast in Deutschland...

Seither ist in Unterschneidheim in Sachen Fasching weitestgehend tote Hose. Der Musikverein bietet noch einen Kinderfasching an; in der örtlichen Gaststätte gibt es einen Hausball. Das war’s. Größere Veranstaltungen laufen nur in den Teilorten, wie Zipplingen und Zöbingen, oder alternativ in den Nachbargemeinden. „Und das kann so nicht länger bleiben“, findet André Weißenburger. Weshalb er und sein närrischer Mitstreiter Stefan Senz unlängst einen Aufruf im Unterschneidheimer Amtsblatt veröffentlicht haben, in dem sie um Mitglieder für eine erste Unterschneidheimer Faschingsgruppe warben. Die Resonanz darauf war gewaltig, berichten die beiden Männer: „Wir wurden wirklich überall darauf angesprochen. Selbst beim Einkaufen. Der Tenor war immer der Gleiche. Endlich macht mal einer was“, so Weißenburger.

Viel Zuspruch beim ersten Treffen

Zum ersten Treffen Anfang Januar kamen dann zwar keine 100, aber immerhin rund 30 interessierte Fastnachter im Alter zwischen 18 und 68 Jahren. Ein guter Anfang, finden Weißenburger und Senz. Noch sei die Gruppe nur ein loser Zusammenschluss, aber langfristig habe man durchaus die Gründung eines Vereins im Auge, der dann auch große Veranstaltungen, angefangen von einem Rathaussturm bis zu einem Umzug, stemmen könnte. Auch in Unterschneidheim soll es irgendwann einmal das komplette Fastnachtsprogramm geben. „Das ist zumindest unser erklärtes Fernziel. Wir wollen hier schon was Richtiges aufbauen“, betont Weißenburger mit Nachdruck.

In diesem Jahr wird es die Unterschneidheimer Gruppe aber noch etwas gemächlicher angehen lassen. Gleichwohl wird man sich schon mal öffentlich präsentieren und bei wenigstens zwei Umzügen – in Kerkingen (10. Februar) und in Pfahlheim (12. Februar) – an den Start gehen. Eventuell kommt auch noch ein dritter Auftritt in Ellwangen (13. Februar) dazu.

Da die Gruppe derzeit noch über kein eigenes Häs verfügt, hat man sich für dieses Jahr kurzerhand ein Kostümmotto für die Umzüge verpasst: „Zirkus Schnoida“ lautet es. Jeder Unterschneidheimer, der will und sich passend zu diesem Motto verkleidet, kann bei den Umzügen mitlaufen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht, auch Kinder dürfen mitmachen. Für Kerkingen haben bereits 42 Unterschneidheimer ihre Teilnahme zugesagt; für Pfahlheim sind es bislang 20.

Mit Ende der Faschingssaison 2018 soll es dann in Unterschneidheim aber ernst werden. „Wir werden uns nach Aschermittwoch zusammensetzen und über einen Namen und ein eigenes Häs für unsere Gruppe nachdenken“, sagt Senz.

Auf der Suche nach einem Namen

Klar sei für die Gruppe, dass es beides einen direkten Bezug zum Ort haben soll. Erste Ideen gebe es bereits. Senz erinnert an die Legende vom Babühl-Weiher: Hier seien einst Pferde auf unerklärliche Weise verschwunden. Eine weitere Anregung könnte aber auch die alt hergebrachte Bezeichnung für die Menschen in Unterschneidheim sein: Bendl-Buaba. So oder so: „Wir werden den Ball in Sachen Unterschneidheimer Fasnacht weiter oben halten“, verspricht Weißenburger.

Wer bei der neuen Unterschneidheimer Faschingsgruppe mitmachen möchte oder einfach nur Lust hat, bei den Umzügen mitzulaufen, kann unter der E-Mail fasching_ush@gmx.de Kontakt mit Stefan Senz und André Weißenburger aufnehmen.