Impfaktion in Unterschneidheim: Gemeinde bittet um Rückmeldungen

Bis heute Mittag um 12 Uhr haben 150 Unterschneidheimer Bürger noch Zeit, sich zu einer Corona-Impfaktion anzumelden. Die Gemeinde hatte in der vergangenen Woche 250 Einwohnerinnen und Einwohner, die über 80 Jahre alt sind, wegen der Impfaktion angeschrieben. Daraufhin hatten sich 100 der angeschriebenen Bürger zurückgemeldet, 60 meldeten sich verbindlich für die Impfaktion an.

Laut der Gemeinde haben sich aber 150 Bürgerinnen und Bürger noch nicht zurückgemeldet. Sie können sich unter Rufnummer 07966 / 181-13 oder per E-Mail an bauer@unterschneidheim.de anmelden. Die Impfaktion wird nach Angaben von Hauptamtsleiter Jan-Erik Bauer voraussichtlich in der Kalenderwoche 13 (29. März bis 2. April) von einem mobilen Impfteam vorgenommen werden.