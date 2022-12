Hochkarätige Ehrungen beim Katholischen Kirchenchor „Sankt Mauritius Zöbingen“

Jüngst hat Diakon Helmut Kaufmann die Wortgottesfeier zum Christkönigsfest sowie zur Cäcilienfeier des Kirchenchores Zöbingen zelebriert. Chorleiterin Andrea Kautz hatte den Chor bestens vorbereitet, die Feier mit inhaltlich passendem Liedgut zu bereichern. Organistin Marina Schmid begleitete an Orgel und Piano. Am Schluss des Gottesdienstes bedankte sich Diakon Kaufmann „ganz herzlich“ beim Chor und der Organistin „für die festliche Mitgestaltung“.

Zum Auftakt der weltlichen Feier sang der Chor die Lieder „ Wo du uns miteinander" und „Schön ist das Leben“. Nachdem Diakon Kaufmann als Vertreter der geistlichen Führung, terminlich bedingt später dazu gekommen war, sang der Chor das Tischgebet „Aller Augen warten auf dich“, um sich dann mit einem Festmahl verwöhnen zu lassen.

Der klassische Chorsatz „Kein schöner Land“ war der Prolog für die Ausführungen und Dankesworte des Vorstands Georg Kaiser. Rückblickend auf die schwierige Zeit der Corona-Pandemie stellte er fest, dass alle Chormitglieder ausnahmslos, trotz der umfangreichen Schutzmaßnahmen, wieder gerne aktiv mitwirkten und sich so sehr schnell die klangliche Unwucht beim Neuanfang in Harmonie verwandelte.

Bei den nachfolgenden Ehrungen durfte, Vorstand Kaiser und Diakon Kaufmann nachträglich für das Jahr 2021 Brigitte Hoffmann für 20 Jahre und Anton Beck für 50 Jahre aktiven Chorgesang ehren. Auf 60 Sangesjahre dürfen Thea Gloning und Maria Kohnle zurückblicken. Im Jahr 2022 konnten Christa Hurler für zehn Jahre, Marianne Rupp für 20 Jahre, Hermann Berie für 50 Jahre und Ehrentrud Brosig gar für 60 Jahre ausgezeichnet werden.

In ihrem Statement für den Chor und Kirchengesang griff Chorleiterin Andrea Kautz auf die Aussagen von Papst Johannes XXIII sowie die Anlehnung von Papst Franziskus zurück, nämlich: „Alles ändert sich“. Es bleibt nichts so wie es immer gemacht wurde. Gott überrasche uns, wir müssen uns seinem Wirken aber öffnen. Das zeigte sich auch in der Zeit der Corona-Pandemie deutlich. Mit verschiedenen Liedern, die sie in ihre Ausführungen einflocht, hatte sie den ganzen Chor eingebunden – das Gottvertrauen, das Suchen und Fragen, die Freude und das belebende Moment des gemeinsamen Singens sowie die unbändige Kraft des gemeinsamen Glaubens Wertzuschätzen und zu empfinden.