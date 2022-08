Hans-Christian Richter tat es wie einst Papst Franziskus

Damals und heute – und was kommt dann?

Fertig mit der Schule – und dann? Dieser Frage müssen sich auch in diesem Sommer wieder zahlreiche junge Leute stellen. Mit diesen möchten wir ins Gespräch kommen. Was geht in den jungen Köpfen vor, angesichts der zahlreichen Krisen, die das Land, ja die gesamte Gesellschaft durchschütteln? Corona, Krieg, Energie. Jetzt, so kurz vor dem Berufsleben? Wir möchten aber auch mit den Menschen auf der Ostalb sprechen, die sich dieser Frage bereits vor geraumer Zeit stellen mussten. Was waren ihre Beweggründe, ihren beruflichen Weg einzuschlagen? Was gab es damals für Probleme zu bewerkstelligen? Was hat die jungen Leute von damals bewegt? Wenn auch Sie uns von Ihrem Werdegang erzählen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion.ellwangen@schwaebische.de oder redaktion.aalen@schwaebische.de – Gerne nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf. Ihre Redaktion