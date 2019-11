Handgestrickte Socken sind in Unterschneidheim begehrt

Am ersten Adventssonntag startet pünktlich um 14 Uhr in der Unterschneidheimer Turnhalle der inzwischen 39. Adventsbasar der katholischen Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul. Und das gerade acht Tage nach der feierlichen Wiedereröffnung der örtlichen Pfarrkirche am vergangenen Sonntag nach einer über ein Jahr dauernden umfangreichen Sanierung. Der Erlös dieses Basars wird für rein kirchliche Zwecke verwendet.

Zum Erfolg dieses in seiner Größe außergewöhnlichen Adventsbasars trägt seit 36 Jahren der schon legendäre Strickkreis mit bis zu 15 bis 20 Damen bei. Die treffen sich von Februar bis August einmal im Monat im örtlichen Kindergarten Sankt Maria und stricken bei Kaffee und Kuchen so ganz nebenbei auch noch im Laufe des Jahres zwischen 130 und 150 Paar Socken.

Neu ist seit zwei Jahren, dass auswärts wohnende Damen, die selber nicht fahren können, vom Fahrdienst der Aktion Mehrwert abgeholt und wieder nach Hause gefahren werden. Ab September trifft man sich dann einmal pro Woche. Der Erfolg dieser Strickerei spiegelt sich in dem Verkauf der begehrten Socken wider, die sogar auf Wunsch nach Größe und Farbe nachbestellt werden können.

Hektik im Kellerraum

Eine weit größere Hektik herrscht dagegen eine Woche vor dem Basar im großen Kellerraum des Kindergartens, wenn die Vorbereitungen für die Herstellung der rund 70 Grabgestecke, die alle den gleichen Preis haben, der 20 Adventskränze oder der 15 Türkränze getroffen werden. Da wuselt es nur so im Kellerraum beim Engagement der rund zwei Dutzend Helferinnen. Teilweise werden Unikate hergestellt, die einfach nur schön sind. Rund 25 bepflanzte Schalen werden angeboten, teilweise mit Christrosen, Amaryllis oder Orchideen. Holzarbeiten werden mit Unterstützung der Firma Leitz in Unterschneidheim in deren firmeneigener Schreinerei gefertigt. Auch aus Sägeblech herausgelaserte Engel, Sterne oder Weihnachtsbäume werden angeboten. Auch Dekorationsartikel sind im Angebot, ganz zu schweigen von den privat angelieferten Holzarbeiten, darunter ein halbes Dutzend Rehe mit außergewöhnlichen Geweihen. Natürlich ist das Angebot der selbstgebackenen Kuchen und Plätzchen eine Augenweide, so auch die Weihnachtskarten mit Unterschneidheimer Motiven.