Hallenküche soll Topp werden – Kindergarten wächst

Die Sanierung der Mehrzweckhalle Zöbingen und die Erweiterung des Kindergartens Zöbingen haben auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Unterschneidheim gestanden.

Bei der Sanierung der Mehrzweckhalle Zöbingen stand im Besonderen die Planung der Kücheneinrichtung im Vordergrund. Bürgermeister Nikolaus Ebert sagte dazu, dass die Planung für die neue Küche zu vergeben ist. „Wir brauchen eine vernünftige Planung der neuen Küche“, sagte Ebert und schlug dabei vor, Josef Graf mit ins Boot zu holen. Dieser wisse genau, was in einer modernen Küche gebraucht werde und wie diese auszusehen habe. Graf wisse durch seine Tätigkeit als Küchenmeister in der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik auf was es ankomme.

Für die Entwurfs- und Ausführungsplanung entschieden sich die Gemeinderäte für die Firma Omega Sorg. Diese soll in Zusammenarbeit mit Graf ein Leistungsverzeichnis erstellen, um die Küche in der Gemeindehalle Zöbingen für die heutigen Anforderungen auszustatten. Für die dieses Planung nimmt die Gemeinde Unterschneidheim 3570 Euro in die Hand. Nach Vorlage dieses Leistungsverzeichnisses wird die Kücheneinrichtung öffentlich ausgeschrieben. Die Räte gaben für diese Vorgehensweise einstimmig grünes Licht.

Beim Erweiterungsbau des Kindergartens, der an die Gemeindehalle Zöbingen angebaut ist, ergaben sich neue Erkenntnisse. So ist, nach neuesten aktuellen Erhebungen, die Nachfrage nach einer dritten Gruppe vorhanden. Dies, so Bürgermeister Nikolaus Ebert setze aber voraus, dass das Land mitmacht. Denn bisher fließen nur Zuschüsse für zwei Gruppen. Für eine dritte Gruppe müssten neue Förderanträge gestellt werden. Der bisherige Kostenaufwand für die Sanierung der Halle und des Kindergartens beläuft sich auf rund 2,8 Millionen Euro. „Wenn wir auf eine dritte Gruppe im Kindergarten aufstocken, kommen bestimmt noch mal 250 000 Euro Mehrkosten auf die Gemeinde zu“, sagte Ebert voraus. „Wir werden diese Aufstockung intensiv beraten müssen“, sagte Ebert. „Aber ich schlage vor, dass wir uns in diese Richtung bewegen“, so der Schultes. Eine Klausurtagung des Gemeinderats soll dies auf den Weg bringen. (afi)