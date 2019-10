Der Ortschaftsrat Geislingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit dem geplanten Bau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle beschäftigt. Außerdem wünschen sich die Geislinger einen Dorfschuppen. Auch das Thema kam in der Sitzung aufs Tapet.

Ortsvorsteher Georg Seidenfuß erläuterte den Räten das Bauvorhaben. Der Neubau der landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle soll in Geislingen ein Gebäude ersetzen, das – fast auf den Tag – vor einem Jahr abgebrannt war und danach abgebrochen werden musste. Die neue Mehrzweckhalle wird in ihrer Dimension allerdings wesentlich größer als die alte Halle, wobei eine vorhandene Güllegrube überbaut werden und zukünftig als Zisterne genutzt werden soll. Der Überlauf soll dann in einen angrenzenden Teich geleitet werden. Diese Lösung werde „sehr begrüßt“, betonte Unterschneidheims Bürgermeister Nikolaus Ebert in der Sitzung.

Hier hakte der stellvertretende Ortsvorsteher Wolfgang Dehlinger nach. Er fragte an, ob es möglich wäre, die Zisterne zukünftig auch als Löschwasserzisterne für die freiwillige Feuerwehr verwenden zu können. „Ausreichend Löschwasser ist schließlich immer von Vorteil“, so Dehlinger. Bürgermeister Nikolaus Ebert nahm diesen Hinweis dankbar auf. Die Gemeinde werde diesbezüglich mit dem Bauherrn Kontakt aufnehmen. Außerdem werde er diesen Punkt im Rahmen der nächsten Klausurtagung des Gemeinderates und aller sieben Ortschaftsräte am kommenden Samstag einbringen.

Ein Dorfschuppen auf dem Wunschzettel

Der Ortschaftsrat Geislingen hatte nach diesen Ausführungen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, das laut Ortsvorsteher Seidenfuß ohnehin genehmigungsfähig sei. Das Gesuch wird nun dem Gemeinderat Unterschneidheim vorgelegt.

Danach ging es um die Mittelanmeldungen der Ortschaft Geislingen für den Gemeindehaushalt 2020. Ortsvorsteher Georg Seidenfuß brachte hier erneut den seit Jahren vorgetragenen Wunsch nach einem Dorfschuppen vor. Den Platz für einen solchen Dorfschuppen gebe es – auf der Westseite des Dorfhauses Alte Schule. Pläne für diesen Bau habe man auch schon in der Schublade. Die Kosten würden bei viel Eigenleistungen seitens der Geislinger auch nur bei etwa 40 000 bis 50 000 Euro liegen.

Seidenfuß betonte, dass die Ortschaft Geislingen in den vergangenen Jahren keine großen Wünsche gestellt hätte.

Bürgermeister Nikolaus Ebert wollte trotzdem nicht zu große Hoffnungen wecken. Die Gemeinde Unterschneidheim müsse ab dem kommenden Jahr ihre Abschreibungen erwirtschaften. Das sehe das neue Haushaltsrecht so vor. Außerdem hätten auch schon die Teilorte Unterwilflingen und Walxheim den Wunsch nach einem Dorfschuppen vorgebracht.

Darüber hinaus erinnerte Ebert die Geislinger daran, dass 2020 die zweite Rate für die Neuorganisation der Abwasserbeseitigung Geislingen fällig wird – ein 3,2-Millionen-Projekt. Aktuell wird dazu gerade zwischen Geislingen und Unterwilflingen eine neue, rund 2,2 Kilometer lange Abwasserweiterleitung gebaut, mit der die Geislinger Kläranlage an die Kläranlage in Unterwilflingen angeschlossen werden soll. Die Maßnahme soll schon bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein.