Gold für die Mathegenies der Sechta-Ries-Schule

Unterschneidheim (ij) - Die Sechta-Ries- Schule Unterschneidheim hat erfolgreich am bundesweiten Wettbewerb „Mathe im Advent“ teilgenommen. Der Wettbewerb stand unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Berlin und der Deutschen Mathematikvereinigung und richtete sich an Schüler der Klassenstufen 5 und 6. In Unterschneidheim wurden die teilnehmenden Schüler von Andrea Kautz betreut. Und das mit großem Erfolg. Bei der Preisverleihung vor wenigen Tagen erhielten gleich sieben Schüler eine Goldmedaille. Sie hatten alle 24 Rechenaufgaben gelöst. 16 Unterstufler sicherten sich eine Silbermedaille. Die beste Klasse in diesem Wettbewerb war die Klasse R5a. Unterstützt wurde die Sechta-Ries-Schule durch die Bopfinger Bank Sechta Ries, die als regionaler Sponsor die Beschaffung der Preise für die beste Klasse und die Teilnahmegebühr von 200 Euro für den Klassenjahrgang finanzierte. Foto: privat