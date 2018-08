Das Ferienprogramm der Reitergemeinschaft Unterschneidheim ist auf großes Interesse gestoßen.Viele Grundschulkinder wollten mitmachen. Verschiedene Übungen und Lektionen in Bezug zum Pferd mussten an dem Tag erledigt werden. Die Kinder zeigten dabei viel Engagement und Teamgeist. Unter anderem galt es ein Hufeisen blank zu schmirgeln. Es wurde danach auf einem Keilrahmen befestigt, der farblich gestaltet wurde. Die kleinen Kunstwerke durften die Kinder als Glücksbringer natürlich mit nach Hause nehmen. Allerdings erhielten sie den eindringlichen Rat, ihre Hufeisen so aufzuhängen, dass das Glück nicht aus dem Bogen herausfallen kann. Foto: privat