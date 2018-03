Gewerbeschau strahlt weit in die Region

Das Frühjahr naht, und quasi als Vorbote hat die Gewerbeausstellung in Unterschneidheim zwei Tage lang ihre Pforten geöffnet. Sie gibt Einblick in Gewerbe und innovatives Handwerk. Susanne Drost, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Unterschneidheim, hatte am Samstagvormittag ein Dauerlächeln im Gesicht. Sie freute sich, denn zur Eröffnung im Werbezentrum Ostalb war viel Prominenz gekommen – alle lobten die Gewerbeausstellung, bei der sich 54 Firmen präsentieren.

„Herzlich willkommen“, begrüßte die Vorsitzende die Gäste, zu denen – um nur einige zu nennen – Landrat Klaus Pavel, die Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp (Grüne), Roderich Kiesewetter (CDU) und Unterschneidheims Bürgermeister Nikolaus Ebert gehörten. „Wir zeigen hier in Unterschneidheim die Innovationskraft unserer Firmen“, lud Drost die Besucher ein, diese bei einem Messerundgang zu erkunden. Sie dankte der Firma Werbezentrum Ostalb mit ihren beiden Geschäftsführern Hans-Jürgen Jost und Thorsten Neumann für die Bereitstellung ihrer Firma für diese Eröffnung. Im zeitigen Frühjahr sei die Gewerbeausstellung in Unterschneidheim ein Leuchtturm in der Region, so Drost. Sie dankte der Gemeinde Unterschneidheim für die hervorragende Zusammenarbeit, den Schülern der Sechta-Ries-Schule für das Mitwirken, der Jugendsportgruppe „Flying Feeds“ und nicht zuletzt den ausstellenden Betrieben, die die Gewerbeausstellung zu dem machen, was sie ist: informativ, kundenfreundlich und modern.

Landrat Klaus Pavel stieß ins gleiche Horn. Seit vielen Jahren verfolge er die Entwicklung in Unterschneidheim. „Man kann es nicht besser machen“, sagte er an Bürgermeister Ebert gewandt. Die Gemeinde und Betriebe würden bestens harmonieren. So solle es sein, sagte er. Derzeit laufe es im Handwerk und in der Industrie richtig gut.

Einzigartig im weiten Umkreis

„Was hier in Unterschneidheim geleistet wird, ist phänomenal“, sagte CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter. Innerhalb weniger Monate stellten die Verantwortlichen wieder etwas auf die Beine, das im Umkreis seinesgleichen suche – und das, obwohl alle Betriebe gerade sehr viel zu tun hätten. „Sie zeigen, dass der ländliche Raum vorne mit dabei ist.“ Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Margit Stumpp, beobachtet die positive Entwicklung in Unterschneidheim ebenfalls schon lange. „Egal, wie es mit der derzeitigen Regierungsbildung weiterläuft, wir müssen an einem Strang ziehen. Wie so etwas funktionieren kann, sieht man hier in Unterschneidheim“, sagte sie.

Bürgermeister Nikolaus Ebert freute sich über das Lob für seine Gemeinde. Dass eine Entwicklung wie in Unterschneidheim nicht selbstverständlich sei, hob er besonders hervor. Mit Blick an die beiden Bundestagsabgeordneten sagte er: „Ohne Zuschüsse wäre das alles hier nicht möglich.“

54 Firmen seien ein Pfund, mit dem man wuchern könne, meinte Gerd Scheffold vom Bund der Selbständigen. Er dankte der Vorsitzenden des HGV, Susanne Drost, die mit ihrem Team viel Liebe und Herzblut in diese Ausstellung gesteckt habe. Und er lobte die tolle Gemeinschaft der Betriebe und endete mit einem Zitat von Henry Ford: „Zusammenarbeit ist der Erfolg.“ Für Musik sorgte bei der Eröffnung die Zipplinger Gruppe „TonArts“, die mit den Titeln „Applaus, Applaus“ und „Und wir gehen den Weg von hier – Seite an Seite“ die Gäste zum Rundgang aufforderte.

Am Sonntag dann erwartungsgemäß der Ansturm der vielen Interessierten, die zur Gewerbeausstellung kamen. War am Vormittag das Wetter eher noch etwas dürftig, schien nach dem Mittagessen die Sonne und die Menschen strömten von Halle zu Halle. Der kostenlose Shuttlebus, der alle Hallen und Fachgeschäfte sowie den Regionalmarkt Bengelmann miteinander verband, war stets proppenvoll. Beim Regionalmarkt Bengelmann präsentierten sich weitere 25 regionale Anbieter mit ihren Angeboten und hier konnte man an allen Ecken und Enden Produkte der Region verkosten. Die Rieser Trachtenkapelle mit ihrem neuen Dirigenten Anton Wanner spielte im proppenvollen Festzelt vor dem Regionalmarkt Märsche, Polkas und moderne Lieder.

Die Aussteller zeigten sich im Gespräch mit unserer Zeitung durchweg zufrieden mit der Resonanz. Der Aufwand habe sich gelohnt, sagten sie. Insgesamt haben rund 8000 bis 10 000 Besucher die Gewerbeausstellung in Unterschneidheim besucht und viele hörte man sagen: „Hut ab vor dem, was der HGV auf die Beine gestellt hat. Hier ist alles eng beieinander, man kann sich informieren und die Vielfalt der Angebote ist riesig“, sagten sie.