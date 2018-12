Dank einer großzügigen Spende durch die Bopfinger Bank Sechta-Ries bekommt nun auch der Unterschneidheimer Ortsteil Geislingen einen öffentlich zugänglichen Defibrillator (kurz: Defi). Das Gerät kann Leben retten und wird bei Herzkreislaufstillstand oder bei Herzrhythmusstörungen zur Reanimation eingesetzt.

Wie in der Sitzung ausgeführt wurde, soll der neue Defibrillator im geschützten Außenbereich der Alten Geislinger Schule in einem extra montierten Aufbewahrungskasten untergebracht werden. Es ist nach den beiden Defis im Hauptort Unterschneidheim bei der Bopfinger Bank Sechta-Ries und dem Regionalmarkt Bengelmann sowie beim Feuerwehrhaus in Zöbingen nun der vierte Defi in der Gesamtgemeinde Unterschneidheim.

Ortsvorsteher Georg Seidenfuß dankte im Vorfeld der jüngsten Geislinger Ortschaftsratssitzung im Saal der Alten Schule dem Vorstand der Bopfinger Bank Sechta-Ries Franz Zekl für die Spende, mit der dieser Defi maßgeblich finanziert werden konnte. Er diene der Sicherheit aller Bürger, betonte Seidenfuß. Der Ortsvorsteher fügte noch an, dass weitere Spenden aus dem Ort zur Mitfinanzierung des Defi-Aufbewahrungskastens und dessen Montage „noch gerne“ angenommen werden. Außerdem sollen auch noch entsprechende Hinweisschilder im Ort für den Defi beschafft und angebracht werden.

In der anschließenden Sitzung des Ortschaftsrats blickte der Ortsvorsteher dann nochmal auf das abgelaufene Jahr zurück. Sehr gefreut habe man sich in Geislingen über die neue Spielhütte auf dem benachbarten Spielplatz, über das neue Mobiliar in der Alten Schule und über die Auffrischung des Bolzplatzes. Weniger erfreulich seien die Biberaktivitäten am großen Weiher, die dazu geführt hätten, dass das dort geplante Open-Air-Fest des Männergesangvereins Eintracht Geislingen zur Alten Schule verlegt werden musste. Ein großer Wunsch der Ortschaft Geislingen bleibe immer noch der Bau eines Geräteschuppens. Der Platz dafür sei neben der Alten Schule vorhanden, die Geisinger würden sich mit Eigenleistung einbringen, erklärte Seidenfuß in Richtung des ebenfalls anwesenden Bürgermeister Nikolaus Ebert. Der betonte, dass man den gewünschten Geräteschuppen für Geislingen sehr wohl im Auge habe, gleichwohl könne er noch keine Versprechen abgeben, so Ebert.