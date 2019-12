Gartenbauvereine wollen ihre Jugendarbeit intensivieren

Unterschneidheim (ij) - Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Unterschneidheim hat die Ehrung verdienter Mitglieder im Mittelpunkt gestanden.

Vorsitzender Helmut Weiß bedankte sich in seiner Rückschau auf das vergangene Gartenjahr bei allen engagierten Mitgliedern, vor allem bei jenen, die sich um die Pflege des Lehrgartens kümmern. Weiter gab er eine Vorschau auf das kommende Vereinsjahr. Hier stünde für den OGV unter anderem wieder die Gestaltung des Osterbrunnens uauf dem Programm.

Nach dem Bericht über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr vorgetragen von Martina Müller, folgte der Kassenbericht von Kassenwart Norbert Frick. Bärbel Wille und Gisela Wolf hatten die Kasse geprüft. Ortsvorsteher Stefan Hönle würdigte im Anschluss die „wertvolle Arbeit Vereins für die Dorfgemeinschaft“.

Der Kreisverbandsvorsitzende Franz Meyer appellierte in seinem Grußwort an die Mitglieder, ihren Verein weiter aktiv zu unterstützenund berichtete über angestrebte Neuerungen im Kreisverband. Dieser wolle die Jugendarbeit in und mit den Vereinen intensivieren. Es sollen mehr Jugendliche und Kinder für die Pflege der Natur begeistert werden.

Bei den Wahlen wurden der Kassenwart Norbert Frick, die Kassenprüferinnen Gisela Wolf und Bärbel Wille sowie die Ausschussmitglieder Gebhard Frick, Maria Baumann, Andrea Weiß und Theresia Frick einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das Amt des Schriftführers konnte nicht besetzt werden.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden geehrt: Ingrid Irion-Regele, Kreszentia Lutz, Heidi Hammele, Alexandra Zeller, Jessica Kinzler, Birgit Hönle, Sandra Bengelmann, Emma Wolf, Martina Stark, Hannelore Schäfer, Andrea Trittler, Elfriede Schäfer, Gerhard Zeller, Johann Forner, Florian Benninger, Helmut Kinzler, Markus Hönle, Markus Bengelmann, Manfred Wolf, Otto Nagler, Hermann Stark, Reinhold Schäfer, Alfred Wurstner und Wolfgang Schäfer. Für 25 Jahre langjährige Mitgliedschaft wurde Stefan Hönle geehrt. Für 40 Jahre langjährige Mitgliedschaft wurde geehrt: Angela Buchstab, Agatha Geiger, Irmgard Göggerle, Irmgard Hammele, Maria Hechtl, Paula Juretzki, Anna Schimmele, Anne Uhl, Monika Grüner, Hermann Bühler, Erich Feil, Xaver Graf, Josef Hönle, Josef Rieger, Karl Rinn, Konrad Schimmele, Heinz Schromm, Siegfried Schwarz, Johannes Thumm und Anton Thumm.