Die Gemeinde Unterschneidheim hat den Gänseweiher in Zöbingen saniert und bibersiher gemacht. 20 000 Euro wurden dafür von der Gemeinde in die Hand genommen.

An Dreikönig 2016 wäre das FSV-Vereinsheim dem Biber fast zum Opfer gefallen. Der direkt benachbarte Gänseweiher war damals über die Ufer getreten, Wasser floss in breiter Front über den Damm. Das Unglück konnte nur Dank des spontanen Einsatzes von Ortsvorsteher Bernhard Schmidt verhindert werden. Der hatte die Situation am Weiher bemerkt und darauf hin mit einem Frontlader sofort einen Graben zwischen Vereinsheim und Straße gezogen. So konnte das Wasser ablaufen. Parallel dazu wurde neben dem Graben auch noch ein niedriger Damm aufgeschüttet, der den Ablauf des Wassers unterstützte. Denn nicht nur zwischen der Straße und dem kleinen zusätzlichen Damm, sondern auch aus den in der Straße befindlichen Schachtdeckeln sprudelte das Wasser an einigen Stellen wie bei einem Springbrunnen aus dem Boden. Der Grund: Die Biberfamilie hatte damals sowohl den eigentlichen Gänsweiherdamm als auch die benachbarte Straße mit meterlangen Röhren unterhöhlt und daneben noch den Mönch mit Ästen und Zweigen komplett verstopft.

Für die Gemeinde Unterschneidheim war damals schnell klar, dass hier eine größere Geldsumme außerplanmäßig investiert werden muss, um den im Zuge der Flurbereinigung zwischen 1995 und 2003 zu einem Idyll gewordenen Gänsweiher, der am Ufer rundum mit Bäumen umsäumt war, wieder auf Vordermann zu bringen und gegen weitere vom Biber verursachte Schäden abzusichern.

Die Bäume sind weg

Bäume sind inzwischen auf der nördlichen Seite des Gänsweihers mittlerweile nicht mehr zu sehen.

Im Herbst 2018 wurde der Gänsweiher abgelassen, denn er sollte erstmals nach der Flurbereinigung wieder vollkommen entschlammt werden. Die Bauhofmitarbeiter leisteten hier, in enger Zusammenarbeit mit der Unterschneidheimer Bauunternehmung Schimmele, ganze Arbeit und der Schlamm wurde auf der gemeindeeigenen Deponie bei Zöbingen gelagert. Inzwischen wurde nicht nur der Damm auf seiner ganzen Länge von Sträuchern und Bäumen befreit, sondern auch auf der West- und Ostseite des Dammes die benachbarten Uferstreifen auf einer Länge von 20 bis 25 Metern so eben geformt, dass massive Baustahlmatten angelegt werden konnten, die ein weiteres Durchdringen des Bibers verhindern sollen. Auf der östlichen Ecke des Dammes wurde zusätzlich Lehmboden eingebracht und ein neuer Mönch installiert. Er sorgt nun für einen geregelten Abfluss des Weihers, der sich nach der langen Trockenheit langsam wieder füllt und mit Fischen besetzt wird.

Die Gemeinde Unterschneidheim musste in diese Maßnahmen, wie Bürgermeister Nikolaus Ebert auf Anfrage mitteilte, rund 20 000 Euro investieren.