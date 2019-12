FSV Zöbingen und die „Chippendales mit T-Shirt“

Der FSV Zöbingen steht finanziell auf gesunden Beinen, bietet ein breites Spektrum an sportlichen Aktivitäten und – die „Jedermannsportler sehen aus wie die Chippendales mit T-Shirts“. Das kam bei der Hauptversammlung des größten Zöbinger Vereins heraus.

641 Mitglieder zählt der FSV – somit sind rund zwei Drittel der Zöbinger Bevölkerung Mitglied des Mehrspartenvereins, dessen Vorsitzender Vitus Thorwart auf das Jahr zurückblickte: Die gefürchtete neue Datenschutzgrundverordnung habe weniger Probleme als erwartet verursacht. Positiv laufe die Bewirtschaftung des Vereinsheims. Hier galt ein Applaus den beiden Vorständen des Fördervereins, Thomas Schwarz und Andreas Jakob, sowie dem Kassierer Reinhold Krämer. Thorwart erläuterte die Idee, mit dem benachbarten Sportclub Unterschneidheim aufgrund des demografischen Wandels eine Spielgemeinschaft der aktiven Fußballer zu bilden. Daraus entstand bereits eine Absichts- oder Verpflichtungserklärung zwischen dem FSV und dem SCU als Vorlage, ohne Zeitdruck einen entsprechenden Vertrag einer funktionierenden Spielgemeinschaft auszuarbeiten.

„Chippendales mit T-Shirt“

Nachdem Schriftführerin Teresa Schmidt die Vielfalt der Vereinsaktivitäten aufgezeigt hatte, trug Kassierer Franz Beck nur positive Zahlen vor. Jugendleiter Peter Uhl lobte die seit sieben Jahren bestehende Zusammenarbeit im Jugendfußball mit den Vereinen Tannhausen, Nordhausen/Zipplingen, Unterschneidheim, Kerkingen und Zöbingen. Für ihn sei dies eine herausragende Gemeinschaftsleistung des Vereins. Manuela Buchstab präsentierte das Angebot der drei Damengruppen, Carmen Hirsch ihre Turngruppen sowie das Kinderturnen und Michael Merz referierte über die Aktivitäten des AH-Teams. Für Fußballabteilungsleiter Stefan Gall war die vergangene Saison bei den Aktiven eine der besten der letzten Jahre und die beiden aktuellen Herbstmeisterschaften der 1. und der 2. Mannschaft lasse Vorfreude aufkommen. Tennisabteilungsleiter Josef Schmidt meinte anerkennend, dass die Aktivitäten seiner fünf Mannschaften in der Verbandsrunde viel mit Tennis zu tun hätten und Gottlieb Schierle, Chef des Jedermannsports, setzte das Sahnehäubchen bei seiner Bemerkung: „Meine Jedermannsportler sehen aus wie die Chippendales mit T-Shirts.“ Eine kleine Beitragsänderung im Jugendbereich wurde einstimmig angenommen und Ortsvorsteher Roland Gloning dankte dem Verein und allen Mitwirkenden für die vorbildliche Arbeit.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Vitus Thorwart ebenso im Amt bestätigt wie seine Stellvertreterin Carmen Hirsch, die Schriftführerin Teresa Schmidt, Jugendleiter Peter Uhl, die Beisitzer Bernd Sekler, Dennis Gloning und Johannes Beck und die beiden Abteilungsleiter Stefan Gall und Josef Schmidt.

Das sind die Ehrungen

Vitus Thorwart und Carmen Hirsch ehrten die folgenden Mitglieder: 20 Jahre Mitglied sind Manuela Buchstab, Hermann Hurler, Florian Kurz, Alexander Schlipf, Raphael Thorwart und Roland Volk. 40 Jahre: Eugen Dambacher, Peter Graf, Martin Hänle, Bernd Merz, Martin Ott, Oliver Sandhöfner und Bernd Schwarz. 50 Jahre: Karl Dambacher, Xaver Erhardt, Alois Gall, Eberhard Gloning, Roland Gloning, Paul Konle, Bernhard Satzenhofer, Josef Schmidt und Gerhard Schönmetz.

Die Spieler-Ehrenurkunde in Bronze für 10 Jahre aktiver Fußballer wurde an Dennis Gloning, Moritz Rupp und Thaddäus Thorwart verliehen. Die Spieler-Ehrrenurkunde in Silber für 15 Jahre aktiver Fußball erhielten Richard Hoffmann und Christoph Kalka.

Die Mitarbeiterehrenurkunden in Bronze für 5 Jahre aktive Mitarbeit gingen an Johannes Gall, Reinhold Krämer und Bernd Sekler. Die Mitarbeiterehrenurkunden in Silber für 10 Jahre aktive Mitarbeit bekamen Thomas Schwarz und Berthold Wohlfrom. Die Mitarbeiterehrenurkunde in Gold für 15 Jahre aktive Mitarbeit wurde an Christine Beck, Carmen Hirsch, Andreas Jakob und Marco Spoljaric verliehen.

Ehrenmitglieder wurden Hildegard Bair, Paul Bair, Hans Egetemeir, Anton Grimmeiß, Gerhard Schönmetz und Emmi Uhl.