Das sportliche und gesellschaftliche Angebot des mit 635 Mitgliedern größten Zöbinger Vereins – somit sind rund zwei Drittel der Zöbinger Bevölkerung Mitglied im FSV Zöbingen – war auch 2018 sehr attraktiv. Der Verein hatte in den vergangenen vier Jahren rund 105 000 Euro investiert, stehe dennoch finanziell auf gesunden Beinen, hieß es bei der Hauptversammlung.

Vorsitzender Vitus Thorwart ließ das ereignisreiche Jahr 2018 Revue passieren. Besonders dankte er nicht nur den Ausschussmitgliedern, sondern auch den mittlerweile über 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich im FSV regelmäßig einbringen und so ein breites Angebot ermöglichten. Insgtesamt sei die Vereinsführung mit der Entwicklung des FSV Zöbingen sehr zufrieden.

Schriftführerin Teresa Schmidt zeigte die bunte Vielfalt der Vereinsaktivitäten und erhielt dafür ebenso großen Applaus wie danach Franz Beck, der seit 2000 Kassierer ist und aufzeigte, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht. Jugendleiter Peter Uhl lobte in seinem Bericht die seit sechs Jahren bestehende gute Zusammenarbeit in der Jugendkooperation zwischen den Sportvereinen Tannhausen, Nordhausen/Zipplingen, Unterschneidheim, Kerkingen und Zöbingen und ließ die Ergebnisse der Feld- und Hallenrunde 2017/18 und der laufenden Saison 2018/19 Revue passieren. Brunhilde Sandhöfner zeigte die Aktivitäten der beiden Damengymnastikgruppen auf und dankte ihren Übungsleiterinnen.

Ein „historischer“ Sieg

Fußballabteilungsleiter Stefan Gall freute sich nicht nur über den Gewinn des Fairnesspokals, sondern auch über den „historischen“ 3:1-Sieg im Derby gegen den Sportclub Unterschneidheim. Michael Merz berichtete über die Aktivitäten des Fußball-AH-Teams und Tennis-Abteilungsleiter Josef Schmidt war nicht nur mächtig stolz auf das Engagement seiner 114 Mitglieder und seiner fünf Mannschaften, die in den Verbandsrunden mitwirken und über die drei Meisterschaften der Damen 40, der Damen 50 und der aktiven Herrenmannschaft, sondern auch über die 2018 erfolgreich abgeschlossenen Baumaßnahmen am Zöbinger Tennisvereinsheim. Gottlieb Schierle berichtete über die 28 Übungsabende des Jedermannsports mit individueller Bewegung ohne jeglichen Leistungsdruck und über die auch wichtige nachsportliche Therapie, jetzt wieder bei der Landjugend. Carmen Hirsch berichtete über ihre sieben Gruppen des Kinderturnens und der Tanzgruppe „Happy Feet“, bestehend aus sieben Mädchen zwischen zwölf und 15 Jahren.

Ortsvorsteher Bernhard Schmidt dankte dem FSV Zöbingen, der sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens in Zöbingen entwickelte und mit seinem attraktiven und vielseitigen Angebot die Ortschaft in hohem Maße bereichert.

Stefan Schierle leitete die Wahlen, in denen sowohl Kassierer Franz Beck als auch die vier Beisitzer Thomas Ziegelbauer, Marc Sandhöfner, Johannes Gall und Andreas Jakob einstimmig im Amt bestätigt wurden. Fußballabteilungsleiter Stefan Gall und Tennisabteilungsleiter Josef Schmidt wurden für jeweils ein weiteres Jahr im Amt bestätigt.

Die Ehrungen

Die Mitarbeiterehrenurkunde in Bronze für fünf Jahre Mitarbeit wurde verliehen an Stefan Schierle, Michael Merz und Irene Wohlfrom. Die Mitarbeiterehrenurkunde in Silber für zehn Jahre Mitarbeit erhielt Manfred Holzinger. Die Mitarbeiterehrenurkunde in Gold für 15 Jahre Mitarbeit wurde an Marc Sandhöfner und an Peter Uhl verliehen. Robin Krämer erhielt die Spieler-Ehrenurkunde in Silber für 15 Jahre als Fußballer und Christoph Möndel sowie Roman Ott erhielten die Spieler-Ehrenurkunde in Gold für 20 Jahre als Fußballer.

20 Jahre Mitglied im FSV sind Pascal Beck, Rosa Buchstab, Marianne Egetemeir, Jonathan Gloning, Pia Holzinger, Andreas Jakob, Susanne Mitschke, Simon Ott, Claudia Schmidle, Franz Schmidle, Roland Strobel und Peter Waizmann.

40 Jahre Mitglied sind Franz Beck, Rainer Berie, Thomas Gloning, Josef Salvasohn und Ewald Wetschenbacher.

Ehrenmitglied nach 50-jähriger Mitgliedschaft wurden Annemarie Beck, Anton Beck, Franz Dambacher, Xaver Erhardt, Alois Higler, Hans Kurz, Josef Ladenburger, Anita Merz und Rita Zimmermann.