Fronleichnam in Unterschneidheim.

Auch in Unterschneidheim wurde das Fronleichnamsfest mit einer großen Prozession gefeiert. Nach der Eucharistiefeier übergab Pater Baumann die Monstranz an die beiden Wortgottesdienstleiter Karlheinz Rinn und Margret Holzinger. Diese zogen dann mit vielen Christen aller Generationen in festlicher Prozession zu den vier traditionellen Altären der Familien Joas, Deeg, Geiger und Eiberger durch das Dorf. Angeführt wurde der Umzug von den Böllerschützen und der Rieser Trachtenkapelle. Nach dem Abschluss der Prozession auf dem Kirchplatz ging es zum Gemeindefest in der Turnhalle der Sechta-Ries-Schule. Foto: Irmgard Bock (ij)