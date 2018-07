Freundeskreis Asyl betreut vier Flüchtlingsfamilien

Bei der nunmehr zweiten Mitgliederversammlung des Unterschneidheimer Freundeskreises Asyl hat der Vorsitzende Volker Lauster-Schulz auf die Ereignisse des zurückliegenden Jahres zurückgeblickt. Derzeit betreut der Verein zwei Familien in Unterschneidheim sowie jeweils eine Familie in Tannhausen und in Bopfingen.

Im März hatte der vor zwei Jahren gegründete Verein zu Spenden für die Hilfesuchenden in Ost-Ghuta in Syrien aufgerufen. Es kam ein Spendenbetrag von 1055 Euro zusammen. Dieser wurde in Einzelbeträgen an die Not leidenden Menschen in Syrien überwiesen.

Das Picknick am Badesee wurde von den ausländischen Gästen und auch deutschen Bewohnern gut angenommen. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zeigten ihr Können beim Beach-Volleyball und beim Fußball. Zu den weiteren Aktionen zählte eine Sternschnuppennacht mit Grillen. Trotz ungemütlicher Witterung waren viele Mitglieder und Gäste zum Grillen und zur Hocketse in den Pfarrhof nach Walxheim gekommen.

Volker Lauster-Schulz bedankte sich bei Pfarrer Francesco Antonelli für die kostenlose Überlassung der Räume im Kindergarten bei den Sitzungen. Für die direkte Hilfe und Betreuung der Flüchtlingsfamilien sprach er Lena Ballheimer, Nicole Graf und Margret Holzinger seinen Dank aus. Auch für die Hausaufgabenhilfe bei der Familie Kalfa bedankte er sich bei Margret Holzinger.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Volker Lauster-Schulz, Stellvertreterin: Nicole Graf, Kassiererin: Bianca Münder, Schriftführerin: Margret Holzinger, Beisitzer: Annette Schulz, Lena Ballheimer und Kraft Amtes: Pfarrer Francesco Antonell und Pfarrer Johannes Kolb. Kassenprüfer: Ingrid Dausch und Silvia Kaiser