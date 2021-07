Freizeitsee in Unterschneidheim ist noch gesperrt

Der Freizeitsee „Westere“ in Unterschneidheim ist nach wie vor für Badegäste gesperrt. Das Ergebnis einer Nachbeprobung des Gewässer durch das Gesundheitsamt steht derzeit noch aus, es wird erst zum Montagnachmittag erwartet.

Der Badesee in Unterschneidheim war am Donnerstag der vergangenen Woche per Allgemeinverfügung gesperrt worden, nach dem hier eine erhöhte Belastung mit dem Darmbakterien festgestellt worden war, die bei Menschen zu Wund- und Harnwegsinfektionen führen können.