Der Frauenchor Carmina Vita hat sein 25-jähriges Bestehen mit Gastchören und viel Tanz in Unterschneidheim gefeiert.

Gertrud Joas, Vorstandsmitglied des Liederkranzes Unterschneidheim und Chorsprecherin von Carmina Vita, brachte es bei der Begrüßung auf den Punkt: „Wer singt, hat mehr vom Leben.“ Dieses Motto beherzigten auch die fünf Gastchöre von Birkhausen im Ries bis nach Neuler und Ellwangen. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire sorgten sie zusammen mit der orientalischen Tanzgruppe des Sportclubs Unterschneidheim und der Band The Ma-Ma’s für eine tolle Stimmung in der Gemeindehalle.

Mit den Liedern „Butterfly“ und „Lass die Sonne in dein Herz“ lag der Frauenchor unter der Leitung von Hubert Haf gleich zu Beginn auf der richtigen Welle. Notenwartin Hermine Hammele ließ anschließend in Reimform die vergangenen 25 Jahre Revue passieren, was Steffen Weik per Beamer mit gelungenen Bildern aufwertete. Der Männerchor des Liederkranzes Unterschneidheim stieß dazu und der Ehrendirigent Josef Stengel, der 16 Jahre lang den Frauenchor leitete, dirigierte den gemeinsamen Chor beim Lied „Andalusischer Traum“, begleitet von Hannah Conrad am Klavier und Fabian Joas am Cajon.

Liederkranz-Vorstand Stefan Hönle ehrte danach die 16 Gründungsmitglieder des Frauenchores Carmina Vita und überreichte Angela Buchstab, Marianne Egetemeyer, Angelika Forster, Hermine Hammele, Rita Hausenstein, Erika Hönle, Rita Hönle, Gertrud Joas, Hildegard Kinzler, Silvia Lemmermeyer, Theresia Meier, Maria Michel, Martina Schmid, Sonja Schneider, Hildegard Thumm und Lore Wolf jeweils eine rote Rose.

Der gemischte Chor der Chorgemeinschaft Birkhausen aus dem Ries unter der Leitung von Klaus Diethei überraschte die Gäste mit Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ und mit der schwungvollen Barbara Ann. Seit 28 Jahren erfreut der Chor der Landfrauen Ellwangen beim gemeinsamen Singen die Gäste. Ingrid Philipp leitet seit sieben Jahren den Chor, der vom Tanz am Morgen sowie vom neuen Feeling sang und eine Zugabe geben musste. Das schaffte auch der gemischte Chor des Liederkranzes Neuler unter der Leitung von Ulrike Roth. Der Chor empfahl, die Sorgen über Bord zu werfen und sich rote Rosen schenken zu lassen, damit man sich, wie über den Wolken, so richtig wohl fühlen kann. Diese Empfehlung gab auch Bürgermeister Nikolaus Ebert in seinem Grußwort, in dem er dem Frauenchor weiterhin viel Erfolg wünschte.

Im Anschluss begeisterten die acht Damen der orientalischen Tanzgruppe des Sportclubs Unterschneidheim unter der Leitung ihrer Tanztrainerin Stella Jähnich sowie der Organisatorin Conny Gentner vor und nach der Pause, die die Band Ma-Ma’s mit ihrer Tanzmusik überbrückte.

Erst seinen zweiten Auftritt hatte der von Alicia Rupprecht geleitete und von Matthias Hoffmann am Klavier begleitete Projektchor aus Unterriffingen, der als Überraschungsgast auftrat. Mit seinen schwungvollen Liedern erhielt er ebenso viel Beifall wie danach der Männerchor des Gastgebers, der unter Hubert Haf mit „Sloop John B.“ startete, mit „Marina“ und „Seemann“ Ohrwürmer zum Mitsingen anbot und in der Zugabe mit „Santiano“ glänzte. Den nächsten viel umjubelten Glanzpunkt setzte der Zöbinger Frauenchor Stella Maris unter der Leitung von Ruth Schmid, begleitet am Klavier von Michael Hoffmann, mit „Island in the sun“ und der Zugabe „Video killed the radio star“.

Ehrensache, dass der Frauenchor Carmina Vita beim Finale das Sahnehäubchen setzen wollte, was ihm großartig gelang. Hannah Conrad übernahm beim ersten Lied „Schnell vergeht ein Tag“ die Leitung, Ehrendirigent Josef Stengel begleitete am Klavier und Fabian Joas am Cajon. Hubert Haf glänzte als Solist und übernahm bei den folgenden Liedern „Amsterdam“, „Freiheit“ und „Weilst a Herz hast wie a Bergwerk“ sowie der Zugabe „Lady Sunshine und Mr. Moon“ wieder das Dirigat.

Gertrud Joas dankte abschließend allen Beteiligten für das großartige Konzert, ehe die Band Ma-Ma’s für weitere Stunden zum Tanzen einlud.