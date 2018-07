Ein Höhepunkt bei den Unterschneidheimer Festtagen ist am Sonntagnachmittag die Trachtenmodenschau gewesen. In enger Zusammenarbeit mit der Crailsheimer Firma Gino Ginero Ledermoden hatte Evi Stelzle vom Musikverein Unterschneidheim diese als Trachtengaudi deklarierte Schau bis ins kleinste Detail vorbereitet. 16 Amateurmodels des Musikvereins Unterschneidheim traten an und gaben dabei ein wirklich gute Figur ab. Für die tolle Show ernteten die Models, darunter übrigens auch der vierjährige Leo, der mit einem Fendt-Spielzeugtraktor vorfuhr, wahre Befallstürme. Foto: Blauhut