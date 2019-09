Ferienprogramm informiert über Hochwasserschutz

Der Minigolfclub Unterschneidheim hat im Rahmen des Ferienprogramms 15 Kinder zum Thema Hochwasserschutz entlang der Sechta informiert.

Altbürgermeister Günter Schenk zeigte bei seiner Führung, wie sehr frühere Generationen und Kulturen, so etwa die Kelten und Römer, Gewässer respektiert und auch genutzt haben. Wasser hat Mühlen angetrieben, Strom erzeugt und Grenzen gesichert. Es hat auch oft Schaden angerichtet. Deshalb haben die Menschen mit ihrer Wohnbebauung immer von der Sechta respektvoll Abstand gehalten, damit Hochwasserabflüsse auch bei Wolkenbrüchen gewährleistet waren. Im Dorf wurden die Straßen so angelegt, dass auch der Stark- und Dauerregen ohne Hindernisse schnell zur Sechta geführt wurde. Schmale hochwasserfrei gelegte Gängele und Fußstege über den Fluss garantierten die Erreichbarkeit von Schule und Kirche.

Zum Schluss wird gegrillt

Dem Altbürgermeister gelang es, den Kindern deutlich zu machen, dass viele Probleme im Laufe der Zeit entstanden, weil man – aus Unwissenheit in der Not oder aus Profitsucht - dem Wasser nicht seinen Lauf gelassen hat. Zum Abschluss war die Expedition des Minigolfclubs von den Eheleuten Moni und Robby Schimmele zum Grillen und Austoben in deren grünes Spielparadies eingeladen. Der Vorsitzende des Minigolfclubs, Franz Thum, stellte fest, dass sich Schenk mit der kindgerechten Aufbereitung des Themas sehr viel Mühe gemacht habe. Er hoffte, dass sich auch fürs kommende Jahr wieder ein interessantes Thema fürs Ferienprogramm finden lasse.