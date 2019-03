Der Gemeinderat Unterschneidheim hat sich vor seiner jüngsten Sitzung am Montagabend in der Sechta-Ries-Schule und in der Sporthalle zu einer Vor-Ort-Besichtigung getroffen. Dabei wurden die nächsten geplanten baulichen Änderungen besprochen, die jetzt anstehen.

„Wir werden weiter kräftig in die Sechta-Ries-Schule investieren“, erklärte Bürgermeister Nikolaus Ebert eingangs des Treffens, der zusammen mit Rektor Stefan Vollmer dann die Umbaumaßnahmen, die im zweiten Bauabschnitt anstehen, im Detail erläuterte.

Demzufolge soll die Sechta-Ries-Schule im Zuge des kommenden Bauabschnitts vor allem eines werden: barrierefrei. Maßgeblich dazu beitragen wird ein Aufzug, der künftig alle Stockwerke der Schule miteinander verbinden wird. Der Aufzug wird direkt neben dem Treppenhaus eingebaut und im ersten Obergeschoss einen Ausstieg auf zwei Seiten ermöglichen. So können die Schüler über einen Laufsteg in die Fachräume gelangen. Viel Glas soll für ausreichend Licht und Komfort sorgen.

Das Foyer der Schule muss durch den Einbau des Aufzugs leicht modifiziert werden. Das Türelement soll versetzt werden, um einen neuen Windfang zu schaffen. Was bleibt ist das charakteristische offene Treppenhaus.

Des Weiteren werden im Zuge des Schulumbaus die Lehrerzimmer vergrößert. Ursprünglich war geplant, diese über das Flachdach auszudehnen. Davon ist man aber aus Kostengründen abgekommen. Stattdessen soll durch das Versetzen der Wände der gleiche Effekt erreicht werden.

Wie Rektor Stefan Vollmer bei der Schulbegehung erwähnte, würde durch die Umbaumaßnahmen kein einziges Klassenzimmer wegfallen. Das könne sich die Schule derzeit auch gar nicht leisten. Denn: „Wir sind schülertechnisch an der Obergrenze angelangt“, informierte Vollmer und nannte in diesem Zusammenhang eine Schülerzahl von 520 – ohne Grundschule.

Wie bei dem Vorort-Termin ausgeführt wurde, wird die Gemeinde Unterschneidheim für den zweiten Bauabschnitt rund 1,8 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Genau so viel wie für den ersten Bauabschnitt, wo unter anderem das Flachdach saniert und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Für den ersten Bauabschnitt sind Zuschüsse in Höhe von rund 70 Prozent geflossen. „Ich hoffe, dass wir auch im zweiten Bauabschnitt mit so einem Zuschuss rechnen können“, erklärte Bürgermeister Nikolaus Ebert am Montagabend.

Vereine ziehen vom Alten Schulhaus in die Sporthalle um

Nach der Schule ging es für die Räte noch in die benachbarte Sporthalle, die durch einen Anbau erweitert werden soll. Hier sollen künftig Räume für örtliche Vereine vorgehalten werden. Für Bürgermeister Nikolaus Ebert ein gutes, sinnvolles Projekt. Durch die räumliche Nähe zwischen Schule und Vereinen könnten sich ganz „neue Impulse ergeben“, ist Ebert überzeugt. Für das Vorhaben sind 750 000 Euro eingeplant. Hintergrund dieses Um- und Anbaus ist, dass diese Variante wirtschaftlicher ist, als eine Sanierung der Alten Schule, wo die Vereine bislang ihren Platz hatten.

„Natürlich müssen sich die Vereine bei dieser Maßnahme auch ehrenamtlich einbringen“, erklärte Ebert auf Nachfrage und nannte hier beispielhaft Mithilfe bei den Rohbauarbeiten oder beim Einbau der neuen Teeküche. „Die Jugend, der Liederkranz, die Maibaumfreunde und der Musikverein, der seither schon in der Halle probt, bekommen hier ganz besondere Räume auf die sie stolz sein können“, hob Ebert heraus und betonte, dass die Planung in enger Abstimmung mit den Vereinen erfolgt sei.

Vorgesehener Baubeginn ist in der letzten Woche der Sommerferien. Der Erdaushub wird vom Bauhof übernommen. Noch in diesem Jahr sollen dann der Rohbau, die Dachabdichtung sowie der Einbau von Fenstern und Türen und die erforderlichen Flaschnerarbeiten ausgeführt werden. Die Ausschreibung der weiteren Gewerke soll so erfolgen, dass sich die weiteren Arbeiten im Januar 2020 nahtlos anschließen.

Was mit der Alten Schule nach dem Auszug der Vereine geschieht, steht momentan noch in den Sternen. Fakt ist, dass die Gemeinde im Oktober das Gebäude auf die Statik überprüfen lassen möchte. Gibt es da größere Mängel, müsse das Gebäude laut Ebert wohl abgerissen werden. Wenn alles in Ordnung ist, könnte die Alte Schule womöglich auch zu einem Wohnhaus umgebaut werden.

Die Gemeinderäte gaben in der anschließenden Sitzung für beide Projekte, Schule und Sporthalle, grünes Licht.