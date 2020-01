In der Pfarrgemeinde Sankt Nikolaus in Geislingen sind fünf junge Sternsinger im Einsatz gewesen. Sie besuchten zwei Tage lang die Häuser im Ort und brachten den Segen. Dabei sammelte die kleine Gruppe beachtliche 3712 Euro für weltweite Kinderhilfsprojekte. Ein Teil geht über die Comboni Missionare an Pater Franz Windischhofer in Peru.