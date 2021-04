Erste Impfung in Unterschneidheim erfolgreich abgeschlossen

Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Aalen hat jetzt an zwei Tagen in der Turnhalle Unterschneidheim allen über 80-jährigen der Gemeinde Unterschneidheim und Tannhausen ein Impfangebot gemacht. Die Aktion verlief reibungslos. Darüber hat jetzt die Gemeindeverwaltung Unterschneidheim informiert.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, hatte die Gemeinde im Vorfeld der Aktion 214 über 80-jährige Bürger der Gemeinde Unterschneidheim zur Impfung eingeladen. Bei dieser Abfrage habe sich herausgestellt, dass bereits über 60 Prozent der Unterschneidheimer Senioren entweder schon eine Impfung erhalten hatten oder über einen Termin für eine Impfung in einem anderen Impfzentrum verfügen. Weshalb lediglich 35 Prozemt Impfbedarf anmeldeten. Ein geringer Anteil der befragten Senioren lehnte eine Impfung ab.

Laut Verwaltung sei die Impfaktion in der Turnhalle Unterschneidheim durch das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Aalen professionelle abgewickelt worden. Ehrenamtlichen Helfer der Malteser Unterschneidheim unterstützen die Aktion und standen den Senioren an dem tag zur Seite.

Die Termine der zweiten Impfung werden am 11. und 12. Mai in der Turnhalle Unterschneidheim stattfinden. Alle Impfberechtigten werden über den genauen Termin noch per Post informiert.