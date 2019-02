Noch kürzer und prägnanter als „Wir singen“ hätte das Motto des ersten gemeinsamen musikalischen Auftritts der beiden benachbarten Unterschneidheimer Schulen, der Franz-Bühler-Grundschule und der Sechta-Ries-Schule, nicht lauten können. Vor rund 600 Gästen in der Unterschneidheimer Turn- und Festhalle gaben die Schüler ein grandioses Konzert.

Wenn zwei Schulen gute nachbarschaftliche Beziehungen pflegen, sei eine solche Premiere umso schöner, meinte der Rektor der Franz-Bühler-Grundschule, Christoph März. Dies bestätigte auch der seit dem Vorjahr amtierende neue Rektor der Sechta-Ries-Schule (SRS), Stefan Vollmer, der nach der ersten gemeinsamen sportlichen Aktion im Vorjahr bei „Ostalb läuft“ die Frage stellte, ob man diese gute Zusammenarbeit nicht auch auf musikalischer Ebene fortsetzen könnte. Und diese Idee fiel sowohl bei Ruth Schmid, der Musiklehrerin der SRS, als auch bei ihrer Kollegin Annette Schulz von der Franz-Bühler-Grundschule auf fruchtbaren Boden, denn in beiden Schulen wird die musikalische Erziehung groß geschrieben. Vollmer betonte, dass für dieses Konzert alle mehr als 600 Schüler beteiligt gewesen seien.

Mit einem globalen und instrumentalen Auftakt, einem Can Can, einem schnellen französischen Tanz, startete unter der Leitung von Ruth Schmid die Klasse R7b den musikalischen Reigen und wurde dabei sowohl von Karin Dobler mit der Querflöte als auch von Jonas Biber am Bass, Thomas Stapf am Klavier und Joseph Ott am Schlagzeug bestens begleitet. Beim Lied „Around the world“ zeigten die R7bler, dass sie auch gesanglich gut drauf sind und auch hervorragende Solisten in ihren Reihen haben. Jahreszeitlich angepasst sangen dann die Mädchen und Jungen der W5a und die drei „Fünfer“ der SRS das Lied „Winter in Kanada“ und das temperamentvolle „Ich lass los“. Diese Gruppe wurde danach ergänzt durch den von Annette Schulz einstudierten Grundschulchor. Gemeinsam sangen sie unter anderem „Ich liebe Rosen“ und das Lied „Unsichtbar“, wobei die ganze Halle rhythmisch voll mitging.

Anschließend zeigte der Grundschulchor mit den Kindern der Klassen 2 bis 4 unter der Leitung von Annette Schulz bei den Liedern „Mein Dackel Waldemar“, „Jeder Tag hat eine Farbe“ und dem „Bingo“, was er in der Musik-AG gelernt hatte – für dieses tolle Engagement gab es auch einen Riesenbeifall. Ihre Englischkenntnisse zeigten dann die Schüler der R6a und R6b unter der Leitung von Ruth Schmid bei ihrem Medley mit „Somewhere only we know“, dem Hit „Lemon Tree“ von Fools Garden, dem Welthit „Hit the road Jack“ von Ray Charles, beim „Without you“ und dem Hit „Sowieso“. Und was die Sechstklässler im Anschluss bei ihrem Tanzmedley, einstudiert von Ruth Schmid, auf die Bühne zauberten, war absolute Spitze. All dies wurde von Schmid seit Oktober im normalen Musikunterricht einstudiert.

Beim Finale, geleitet von Ruth Schmid und Annette Schulz, und dem Lied „Banana“ standen alle Kinder gemeinsam auf der Bühne. Logo, dass da noch eine Zugabe fällig war, und hier zeigten die Kids beim Lied „Unsichtbar“, welches Temperament in ihnen steckt. Der ganze Saal dankte mit einer stehenden und lange anhaltenden Ovation allen Mitwirkenden für dieses großartige Konzert.