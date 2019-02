Eine gefällte Kastanie sorgt derzeit für dicke Luft in Zipplingen. Vor vier Wochen hatte die Gemeindeverwaltung den Baum umlegen lassen, was für große öffentliche Empörung gesorgt hatte. Bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung am Dienstagabend in der Gemeindehalle kam das Thema auf den Tisch. Rund 100 Zipplinger Bürger kamen zu der Versammlung.

Nach der Begrüßung durch Ortsvorsteher Anton Diebold machte Bürgermeister Nikolaus Ebert klar, dass er mit dem enormen öffentlichen Interesse an dieser Sitzung schon gerechnet habe, nachdem die Baumfällaktion am 23. Januar auf dem Zipplinger Dorfplatz zu heftigen Diskussionen und Vorwürfen gegenüber der Gemeindeverwaltung geführt hatten. Gleichzeitig überraschte der Unterschneiheimer Rathauschef die Zuhörer im Saal mit einer Entschuldigung. Er trage die Verantwortung dafür, dass „dieser Kastanienbaum ohne eine Vorinformation des Ortschaftsrates, des Ortsvorstehers und der Zipplinger Bevölkerung gefällt worden ist.“ Dafür wolle er sich „in aller Form“ bei den aufgebrachten Zipplingern entschuldigen. Gleichwohl könne er diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. „Diesen Baum stellt niemand mehr auf“, sagte Ebert.

Der das Wort danach an Baumpfleger Wilhelm Schröppel übergab. Schröppel war von der Gemeindeverwaltung damit beauftragt worden, den Baumbestand am Zipplinger Dorfplatz und auf dem Kirchberg zu begutachten.

„Stark ausgehöhlt“

Der Experte erläuterte den Zustand des historischen Kastanienbaumes, dem aufgrund seines Standortes neben den vorbeiführenden, immer breiter gewordenen Kreisstraßen und der Verlegung von Rohren zuletzt einfach die nötige organische Substanz für einen guten Wuchs gefehlt habe. Der Baum habe zuletzt Schwachstellen gehabt – nicht nur in der Peripherie und in der Krone, führte Schröppel aus. Um einen solchen Baum weiter halten zu können, „müsste jeder vernünftig denkende Mensch einmal im Jahr so einen Baum anschauen“.

Schröppel gab auf Nachfrage kund, dass es um den weiteren Baumbestand auf dem Dorfplatz ebenfalls nicht zum Besten bestellt sei. Der Boden an diesem Standort sei „einfach zu stark verdichtet“. Außerdem habe die Trockenheit im Vorjahr den Bäumen zusätzlich geschadet, erklärte der Baumpfleger. Eine sofortige einmalige Pflege der auf dem Dorfplatz noch stehenden Altbäume würde rund 1160 Euro kosten, merkte Wilhelm Schröppel.

Ortsbaumeister Eugen Lechner zeigte ergänzend zu Schröppels Ausführungen, dass der gefällte Kastanienbaum im Kern stark ausgehöhlt und nicht mehr gesund war.

Altortsvorsteher Gerhard Bux klinkte sich in die Debatte ein und erklärte, dass die auf dem Dorfplatz stehenden Kastanienbäume vor rund 80 Jahren gepflanzt worden seien und es aufgrund der vom Fachmann Wilhelm Schröppel vorhergesagten voraussichtlichen Restlebenszeit von maximal 15 Jahren ratsam wäre, nach und nach diese alten Bäume durch junge Bäume – aber keine Kastanien, aufgrund der Miniermotte, die diese Baumart schwäche – zu ersetzen.

Ebert kündigte an, dass die Gemeinde aus dieser fachmännischen Beratung die Konsequenzen ziehen werde. Bei den Bäumen auf dem Dorfplatz werde in Kürze ein fachmännischer Rückschnitt erfolgen. Im Herbst werde man schauen, wie es mit dem Dorfplatz dann weitergehe. Weitere Bohrungen zur Feststellung der Festigkeit der Stämme seien nicht vorgesehen. Gleichwohl machte der Verwaltungschef klar, dass die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen müsse.

Der Schultesempfahl, dass sich der im Mai gewählte neue Ortschaftsrat mit diesem Thema intensiv befassen müsse. Ebert dankte abschließend sowohl Wilhelm Schröppel als auch den Zuhörern für ihr Kommen, denn nur so könnten Missverständnisse ausgeräumt werden.

Bäume sind ein „Wahrzeichen“

Aus den Reihen des Publikums wurde am Dienstagabend ein behutsamer Umgang mit dem verbliebenen Bäumen angemahnt. Unter anderem wurde angeführt, dass die Bäume ein Wahrzeichen Zipplingens seien. Es gebe im Umkreis keine Gemeinde, die innerorts mit so vielen Kastanien gesegnet sei, wie Zipplingen.