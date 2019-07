Der Zöbinger Kindergarten hat am vergangenen Samstag mit vielen Gästen und bei Bilderbuchwetter sein Sommerfest gefeiert.

In der Turnhalle wurde ein höchst unterhaltsames musikalisches Programm mit vielen unsterblichen Melodien geboten.

Schon der traditionelle Einmarsch auf die herrlich dekorierte Bühne war am Samstag ein Erlebnis. Nach der Begrüßung durch die Kindergartenleiterin Sonja Strobel ging es danach in medias res. Die Kinder hatten ein originelles Rollenspiel einstudiert, bei dem sich alles um die Traumhochzeit einer Bienenkönigin drehte. Das gemeinsam von den Kindern und Erzieherinnen gesungene Lied „Beim Hochzeitsfest auf der Wiese“ mit Gitarrenbegleitung war der Einstieg in das Stück, bei dem die Kinder in zauberhaften Kostümen die Bühne als Bienen, Marienkäfer, Schmetterlinge und Ameisen bevölkerten. Sowohl der verliebte Bräutigam mit Zylinder – eine Paraderolle für den Vorschüler Moritz – als auch seine Braut (Verena) im weißen Brautkleid versprachen den Gästen, dass ihr Hochzeitsfest ein absoluter Hit werden würde. Und sie sollten damit Recht behalten.

Ein Raunen und Schmunzeln ging durch den Saal, als die 13 majestätisch auftretenden Ameisen in geordneter Formation vor dem Brautpaar antraten und dann unter der musikalischen Begleitung des seit 1957 aus dem Film „Die Brücke am Kwai“ bekannt gewordenen River-Kwai-Marsches einige Male am Brautpaar vorbeimarschierten. Ein Riesenbeifall war die schöne Belohnung dafür.

Den gab es auch für den sechsjährigen Bräutigam, der vor seiner Bienenkönigin total verliebt niederkniete, ihr einen Blumenstrauß überreichte und mit Inbrunst auf Englisch (!) den Welthit „My heart will go on“ aus dem Film „Titanic“ schmetterte. Großartig!

Das Ganze sollte aber noch getoppt werden. Denn zum Abschlusstanz des Brautpaares erklang doch der Roy-Black-Klassiker „Ganz in Weiß“ und der ganze Saal war sich beim anschließenden Beifallssturm einig: „Mehr geht nicht!“

Der Elternbeirat dankte den Erzieherinnen mit Blumen, die drei Kinder Franz-Josef, Xaver und Simeon trugen noch Abschlussgedichte vor und luden zur Nachfeier in den Garten vor der Turnhalle ein, wo der Elternbeirat die Gäste hervorragend mit Speis und Trank versorgte und auch die Kinder auf der langen und beliebten Hüpfschlange ihre Freude hatten.