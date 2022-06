Indem sie eine Tür aufbrachen, sind Einbrecher am Donnerstag zwischen 0.15 Uhr und 7.55 Uhr in die Räumle einer Backstube in der Schuhmannstraße eingedrungen. Sie entwendeten aus einer Geldkassette einen niedrigen dreistelligen Betrag. Zudem wurde ein Schaden von etwa 50 Euro verursacht.