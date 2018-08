Im Zöbinger Windpark ist eine der Anlagen vor einiger Zeit mit einer neuen, kleinen Vorrichtung ausgerüstet worden.

Vor Ort wurde seitdem gegrübelt, wofür diese Vorrichtung auf halber Höhe des Turms, genau genommen an der Spitze eines Flügels, wohl dienen könnte. Wie der Erbauer der Anlage, die Firma Uhl aus Ellwangen, jetzt auf Anfrage erklärte, handelt es sich dabei um ein sogenanntes Hilfsgerüst. Damit könnten die Rotorblätter einer genauen Inspektion unterzogen werden, bis hin zu den Blattspitzen, zum Beispiel für eine Prüfung auf Beschädigungen. Das kleine Gerüst ist an Stahlseilen am Maschinenhaus befestigt, was erst bei näherem Hinsehen deutlich wird. Für diese Arbeiten wird der Rotor immer so festgestellt, dass das zu inspizierende Blatt senkrecht nach unten steht.