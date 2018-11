Das Konzert „Ein Mittag für Sankt Martin“ der Kirchengemeinde Zipplingen ist auch in diesem Jahr wieder ein durchschlagender Erfolg gewesen. Die Zipplinger Gemeindehalle war voll besetzt und die Vorträge auf der Bühne waren genauso klasse wie die Organisation des Nachmittags.

Pfarrer Francesco Antonelli freute sich, dass er zum mittlerweile achten Zipplinger „Ein Mittag für Sankt Martin“-Konzert wieder ein ausgesprochen großes Publikum begrüßen konnte. Mit einem Blick aus dem Fenster verwies er auf den Zweck des Konzerts, dessen Erlöse in die kostspielige Renovierung und den Erhalt der wunderschönen Zipplinger Pfarrkirche Kirche fließen.

Zur guten Tradition dieses Konzertes am Martinstag zählt auch der immer wieder begeisternde Auftritt der Original siebenköpfigen Zipplinger Gruppe tonARTs, die schon mit ihrem ersten Lied „Liebe meines Lebens“ die Herzen der Zuhörer anrührten. Mit ihrem zweiten ebenso gefühlvollen Lied „Lean on me“ gelang ein wunderbarer Übergang zum Auftritt der kleinen Knöpfe aus dem benachbarten Kindergarten, die am Martinstag sowohl mit ihrem gemeinsam gesungenen Lied „Der Herbst ist da“ als auch mit ihren Auftritten auf der Bühne die Herzen von Mama und Papa, Oma und Opa erwärmten.

Dann kam der große Auftritt der kleinen Carla in der Rolle des Martin, der sowohl dem alten Mann als auch der frierenden Frau mit ihrem Kind half und auch eine Marktfrau beruhigte, der zwei Kinder einige ihrer Nüsse entwendet hatten. Das Lied „Ein bisschen so wie Martin“ leitete über zum Tanz „Ein Licht scheint in der Dunkelheit“ und der große Beifall der Besucher war der schönste Dank für diesen charmanten Auftritt der Kiga-Kinder und leitete über zum jungen Querflötenensembles mit Lena Gerstmeier, Manuela Jelitte und Stefanie Oettle, das mit „Thank you for the music“ begann, dann das stimmungsvolle „Over the rainbow“ anstimmte und mit dem gefühlvollen Titanic-Hit „My heart will go on“ und langem Beifall verabschiedet wurde.

Michael Schimmele, stellvertretender Kirchengemeinderatsvorsitzender in Zipplingen, schnitt anschließend in deutlichen Worten die Problematik der Bauschäden an der Zipplinger Sankt-Martin-Kirche an, beginnend mit der fälligen Dachsanierung, der Trockenlegung des Außenputzes bis zur Innendeckenrestauration.

Schimmele bittet um Spenden für die Zipplinger Pfarrkirche

Die erweiterten Sicherheitsbestimmungen, die Umweltauflagen und die bisherigen offenen Fragen der Baufinanzierung hätten den Beginn der Restaurierung um ein Jahr verzögert. Schimmele bat um eine großzügige Unterstützung bei der anschließenden Spendensammlung im Saal, ehe die Gruppe tonARTs die Lieder „Leben lernen“ und den sehr gefühlvollen Simon&Garfunkel-Hit „Sound of silence“ zum Besten gab.

Pfarrer Antonelli bedankte sich abschließend herzlich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses wunderbaren Nachmittags beigetragen hatten. Sein Dank galt auch Maria Stark, die an dem Tag ihre zauberhaften Näharbeiten anbot und die Verkaufserlöse ebenfalls der Kirchensanierung zur Verfügung stellte.