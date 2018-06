Ein Freudentag für den Kindergarten Sankt Maria

Am Wochenende hat der Unterschneidheimer Kindergarten Sankt Maria sein 125-jährigens Bestehen groß gefeiert. Nach dem offiziellen Festakt am Samstag (wir berichteten), wurde am Sonntag gemeinsam mit den Kindern groß gefeiert.

Eröffnet wurde der zweite Tag mit einem gut besuchten Gottesdienst im Festzelt. Musikalisch umrahmt wurde die von Pfarrer Francesco Antonelli zelebrierte Messe von der siebenköpfigen Gruppe tonARTs aus Zipplingen; Mesnerin Christine Kohnle sprach die Lesung. Und auch die Kindergartenkinder wirkten aktiv mit. Kindergartenleiterin Andrea Frankenreiter nutzte indes die Gelegenheit und stellte nochmals mit berechtigtem Stolz die am Vortag verliehene Zertifizierungsurkunde zum „Haus der jungen Forscher“ samt Plakette vor. Applaus gab es bei dem Gottesdienst auch noch für die beiden jungen Gemeindemitglieder Franziska Faaß aus Nordhausen und Dominik Geiger aus Unterschneidheim. Sie wurden offiziell zu neuen Kommunionhelfern ernannt.

Im Anschluss wurden die vielen Besucher bei einer kulinarischen Meile bestens verwöhnt. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Jugendkapelle des Musikvereins Unterschneidheim unter Leitung von Gerhard Feil, die ein vielseitiges Programm einstudiert hatte. An dem Tag lohnte aber auch ein Abstecher in den Werkraum des Kindergartens. Hier ließ das Kiga-Team an zahlreichen Infoständen die von Altbürgermeister Günter Schenk hervorragend zusammengestellte 125-jährige Geschichte der Einrichtung eindrucksvoll Revue passieren. Schenk selbst erläuterte den vielen interessierten Zuhörern die Geschichte des Hauses.

Sehr gut kam auch der Besuch der Märchenerzählerin Larissa Krämer aus Kerkingen an, die viele, vor allem junge Zuhörer in einem Gruppenraum in ihren Bann zog. Auch die von Bernt Trautwein angebotenen Kutschfahrten durch den Ort wurden oft und gerne angenommen.

Hoch her ging es am Nachmittag dann auch nochmals auf der Bühne im Zelt. Yvonne Haf und ihre rund zwei Dutzend „Unterschneidheimer Zwerge“ des Liederkranzes Unterschneidheim im Alter von drei bis sechs Jahren trugen fröhlich Lieder wie „Endlich wird es wieder heiß“ oder den „Körperteile-Blues“ vor. Den krönenden Abschluss im Festzelt besorgten danach die vier jungen Garden des Sportclubs Unterschneidheim, bestens einstudiert von Katja Joas, Lea Hoffmann und Gerlinde Lang. (hbl)