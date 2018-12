Der Musikverein Unterschneidheim hat bei seinem Jahreskonzert am vergangenen Samstag in der Festhalle eine tolle Leistung abgeliefert. Und das war in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit. Denn der Verein sucht derzeit einen Dirigenten. Am vergangenen Samstag übernahm diese Aufgabe ein alter Bekannter: Walter Thum. Er hatte 22 Jahre die musikalische Leitung in Unterschneidheim inne und trieb sein altes Orchester auch als Aushilfsdirigent wieder zu einer absoluten Höchstleistung an.

Eröffnet wurde das Konzert aber vom Nachwuchs. Hier zeigte sich, dass die enge Zusammenarbeit zwischen dem Musikverein Unterschneidheim und den beiden Grundschulen in Unterschneidheim und Zipplingen reiche Früchte trägt. Denn inzwischen sind es schon 28 junge Musiker, die in der Nachwuchsgruppe unter der Leitung von Sebastian Matz mitwirken. Bei Stücken wie „Baby come back“ oder „Party Rock Anthem“ spürte man förmlich, dass dem Nachwuchs das Musizieren Spaß macht. Klasse auch der Vortrag von „Firework“, bei dem der letztjährige D1-Absolvent Leo Seckler am Schlagzeug sein Können eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Mit „Frosty the snowman“ gab es auch noch eine tolle Zugabe, ehe die Jugendkapelle, die sich unter der Leitung von Gerhard Feil fraglos zu einer der besten Jugendkapellen auf Kreisebene gemausert hat, das musikalische Zepter übernahm. Sie startete diesmal mit der gefühlvollen Ballade „True Colors“ und legte beim Hit „Crocodile Rock“ von Elton John eine deutliche Schippe drauf wie auch danach beim rockigen Medley der „Shrek Dance Party“. Das Sahnehäubchen folgte mit dem 1939 von Glenn Miller weltweit bekannt gemachten Stück „In the mood“. Hier hatten die vier Saxofonistinnen Franziska Kolb, Maria Bengelmann, Anna-Marie Rinn und Lisa Müller ihren großen Auftritt, den sie bei der Wiederholung in der Zugabe bestätigen konnten.

Große Erwartung kam auf, als Walter Thum, bekannt als Freund böhmischer Blasmusik, seinen Auftakt mit dem Marsch „Salemonia“ von Kurt Gäble eröffnete, den er vor drei Jahren bei seiner Verabschiedung der Rieser Trachtenkapelle als Geschenk überreicht hatte. Die 70er-Jahre wurden bei den vier ABBA-Welthits „Mamma Mia“, SOS, „The winner takes it all“ und „Dancing Queen“ wieder lebendig. Großartig auch der Vortrag von „Conquest of paradise“, jene Musik zu der Boxerlegende Henry Maske früher stets in den Ring trat. Weitere Titel wie „Music“, „Pur Party Time“ oder auch die „Rossini Polka“ folgten. Gekrönt wurde der Auftritt der Rieser Trachtenkapelle schließlich mit dem stimmungsvollen Lied „Guten Abend, gut‘ Nacht“.

Etwas Neues zum Finale

Gerhard Feil wollte zum Abschluss des Jahreskonzerts mit der Bildung eines Gesamtorchesters, bestehend aus der Rieser Trachtenkapelle und der Jugendkapelle, dann noch einen ganz neuen Weg einschlagen und hatte dazu mit den rund 70 Musikern insgesamt sieben Musikstücke einstudiert. Letztlich servierte er den Gästen mit „Herzbeben“, den „Selections from Tarzan“ und dem abschließenden feinfühligen „Chopin’s Dream“ drei Titel, in denen die gut ausgebildeten Unterschneidheimer Musiker noch einmal glänzten und dafür verdientermaßen einen lang anhaltenden Beifall erhielten.

Ehrungen:

Im Rahmen des Jahreskonzerts ehrten die beiden Jugendleiterinnen Laura Uhl und Alisa Sandmeyer sowie die beiden Vorsitzenden des Musikvereins Unterschneidheim, Steffen Joas und Andreas Thum, die erfolgreichen D1-Absolventen Jakob Hammele, Daniel Hauer, Kai Heß, Xenia Lemmermeyer und Cora Schmid sowie Anna-Marie Rinn, die den D2-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen hat.

Ehrungen gab es zudem für langjährige Mitglieder: Lisa Müller, Manuel Müller sowie Florian Uhl wurden für zehnjähriges Musizieren mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Die Silberne Ehrennadel für 20-jähriges Musizieren wurde verliehen an Simon Joas und Andreas Schimmele.