Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr haben Passanten an zwei Eichen, die sich direkt am Gemeindeverbindungsweg Richtung Zipplingen an der Kläranlage befinden, den Befall von Eichenprozessionsspinner-Raupen festgestellt. Da die Brennhaare der Raupe beim Menschen schwere Hautausschläge hervorrufen können, hat der örtliche Baubetriebshof sofort weiträumig abgesperrt und Warnschilder aufgestellt.