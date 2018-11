Ehrung für 1335 Blutspenden in Unterschneidheim

Die Gemeinde Unterschneidheim, der Malteser Hilfsdienst (MHD) Unterschneidheim und die DRK-Ortsgruppe Zipplingen haben in einer gemeinsamen Feier im Gasthaus „Zum Kreuz“ in Zipplingen 35 Blutspenderinnen und Blutpsender der Gesamtgemeinde Unterschneidheim geehrt, die bis Ende September 2018 insgesamt 1335 Mal Blutkonserven gespendet haben. Im Schnitt lagen sie bei über 38 Spenden pro Kopf und übertrafen damit deutlich die im letzten Jahr geehrten 44 Spender, die bei insgesamt 1525 Spenden auf knapp 35 Spenden pro Kopf kamen.

Bürgermeister Nikolaus Ebert freute sich über den guten Besuch der Blutspender, denn hier biete sich einerseits die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Sich begegnen und dabei Gutes tun

Andererseits begegneten sich hier Menschen, die Kraft finden, für andere Menschen Gutes zu tun, die sie in der Regel nie kennenlernen werden. „Wir haben etwas, was uns verbindet, und man braucht diese Menschen“, meinte Ebert. Die Gemeinde wolle mit einem gemeinsamen Abendessen den Spendern als auch und den beiden OrganisationenMalteser Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz und DRK für ihr Engagement danken.

Bürgermeister Ebert, Peter Wurstner, Geschäftsführer des MHD Unterschneidheim, Inga Bühler, die stellvertretende Ortsbeauftragte des MHD, und Stefan Graf überreichten danach die Urkunden und Ehrennadeln des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen.

Absolute Spitzenreiter der Gesamtgemeinde Unterschneidheim unter den Blutspendern sind Paul Hönle aus Unterschneidheim und Josef Winter aus Nordhausen, die beide jeweils herausragende 125 Mal Blut spendeten. Paul Hönle begann 1987 in Zipplingen mit dem Spenden, Josef Winter bereits 1970 in Tannhausen und ließ sich mehr Zeit. Auch Lorenz Kohnle aus Unterwilflingen reiht sich mit 100 Spenden in den Club der Hunderter ein und startete 1973. Dieses Ziel haben auch Andreas Hillenmeyer, Josef Joas, Maria Kohnle, Josef Kohnle, Johannes Schlosser und Georg Seidenfuß, die jeweils 75 Mal spendeten. 50 Mal spendeten Anton Diebold, Petra Lemmermeyer, Monika Schneider, Georg Taglieber und Karl-Heinz Weker. 25 Mal spendeten Simon Joas, Tanja Joas, Silke Kohnle, Michael Oettle und Stefanie Rausch. 10 Mal spendeten Elia Baisch, Maximilian Bansemer, Pascal Bosch, Elena Brunnmeier, Gerhard Bux junior, Alexander Diebold, Martin Henle, Sebastian Henle, Janina Hormeß, Christine Kohnle, Robin Krämer, Ute Lemmermeyer, Marianne Pflanz, Walter Pflanz,. Moritz Rupp und Franziska Seitz.