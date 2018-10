Johann und Gertrud Stempfle können auf 50 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Sie haben im Kreise ihrer fünf Kinder, zwölf Enkelkindern und Verwandten das Fest der Goldenen Hochzeit im heimatlichen Landgasthof „Zum Kreuz“ in Zipplingen gefeiert.

Der Jubilar Johann Stempfle wurde am 29. Januar 1943 in Zipplingen geboren und die Jubilarin Gertrud Stempfle (geborene Grimmeisen) am 4. Dezember 1945 in Unterwilflingen. Im Oktober 1968 heirateten beide in der Pfarrkirche Sankt Martin, in der auch der Jubelgottesdienst stattfand. Pfarrer Anton Forner, der ebenfalls aus Zipplingen stammt, zelebrierte. In seiner Predigt ging Pfarrer Forner auf die schönen und wertvollen Jahre der Ehe ein, die Jahre mit Höhen und Tiefen sind und als Geschenk Gottes für ein sinnerfülltes Leben gewertet werden dürfen.

Der Gottesdienst wurde von der Zipplinger Musik- und Gesangsgruppe „Ton Arts“ unter der Leitung von Marianne Seibert mit Gesangsbeiträgen bereichert. An der Orgel begleitete Barbara Humpf, die mit ihrem Sologesang „Ich bete an die Macht der Liebe“ zu einem Höhepunkt beitrug.

Als junges Paar hatten Johann und Gertrud Stempfle den elterlichen Landgasthof übernommen, den sie zielstrebig zu einem vielbesuchten Speiselokal ausbauten.