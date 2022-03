Dreierteam wird an die Spitze des MV Unterschneidheim gewählt

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Unterschneidheim in der Turnhalle hat der scheidende Vorsitzende Steffen Joas auf ein bewegtes Vereinsjahr 2021 zurückgeblickt. Als Höhepunkt nannte er den Einzug in die neuen Vereinsräume. „Es ist ein wahres Schmuckstück geworden“ so Joas in seinem Bericht. Großer Dank galt hier dem stellvertretenden Vorsitzenden und Vereinsschreiner Andreas Thum für sein außergewöhnliches Engagement.

Die Vereinsschriftführerin Anja Nagler berichtete über einige kleinere Auftritte und Zusammenkünfte im abgelaufenen Vereinsjahr. Kassiererin Julia Müller wies in ihrem Kassenbericht trotz Coronapandemie einen soliden Kassenbestand vor. Die Kassenprüfer Reinhold Sandmeyer und Werner Deeg bescheinigten ihr eine korrekte und gewissenhafte Kassenführung.

„Wir haben in unserem neuen Vereinsraum eine sehr ehrliche Akustik“, sagte der Dirigent der Rieser Trachtenkapelle, Ulrich Sachs, in seinem Bericht. Das sei optimal zum Proben. Er bedankte sich bei allen Musikern und der Vorstandschaft, vor allem bei Steffen Joas für die gute Zusammenarbeit. Der Dirigent der Jugendkapelle, Gerhard Feil, hob in seinem Bericht hervor, dass es im letzten Jahr immer eine Gratwanderung war, welche Termine stattfinden können. Er appellierte an die älteren Jungmusiker, weiter dabei zu bleiben: „Ihr seid das Fundament der Jugendkapelle“, so Feil weiter. Auch von ihm kam besonderer Dank an Steffen Joas für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Die Jugendleiterinnen Margarita Lendegrin und Lena Gerstmeier warfen einen Blick auf die Statistik. Knapp 50 Kinder und Jugendliche sind derzeit in der Jugendkapelle oder in der Ausbildung. Abschließend bedankten sie sich bei allen Jungmusikern, bei den Notenwarten, bei allen Ausbildern, den Dirigenten und der gesamten Vorstandschaft für die gute Unterstützung der Jugendarbeit.

Bürgermeister Johannes Joas zeigte sich in seinen Grußworten in vielerlei Hinsicht beeindruckt. „Ihr habt ein weiteres Corona-Jahr gemeistert, habt stabile Mitgliederzahlen und ihr zeigt euch solidarisch“. Dafür gab es Dank und Respekt vom Bürgermeister der Gemeinde Unterschneidheim. Danach bat er die Versammlung um Entlastung der Vorstandschaft, welche einstimmig erteilt wurde.

Der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalb Hubert Rettenmaier sprach einige Grußworte an die Versammlung. Danach nahm er die Ehrungen der aktiven Vereinsjubilare vor.

Bei den Wahlen wurde ein Dreierteam an die Vereinsspitze gewählt: Lena Gerstmeier, Marco Hieber und Sebastian Matz. Als Hauptkassiererin wurde Julia Müller bestätigt. Jugendleiter sind Margarita Lendegrin und Manuela Jelitte. In den Ausschuss des Vereins wurde Maria Krämer gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen stellte sich das neue Vorstandsteam der Versammlung vor. „Wir freuen uns, die Weichen für die Zukunft stellen zu dürfen und möchten zugleich die Traditionen weiterführen“, so Sebastian Matz. Zum Abschluss hatte Steffen Joas noch einmal das Wort. „Mit einem neuen Vereinsheim, hervorragenden Dirigenten und engagierten Musikern könnt ihr zuversichtlich in die Zukunft blicken“. Dem neuen Team wünschte er eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Zehn Jahre aktive Mitgliedschaft: Manuela Jelitte, Elias Lemmermeyer, Margarita Lendegrin.

20 Jahre aktive Mitgliedschaft: Eva-Maria Stelzle.

Zehn Jahre passive Mitgliedschaft: Matthias Dritschler, Tim Dritschler, Marianne Gloning, Andreas Grimme, Svetlana Schneider.

20 Jahre passive Mitgliedschaft: Maximilan Bansemer, Anna-Lena Baumann, Stefan Braun, Franz Bühler, Isabell Bühler, Julia Bühler, Stefan Forner, Sarah Geiger, Helmut Kaufmann, Lorenz Ladenburger, Nico Ladenburger, Thomas Weik.

30 Jahre passive Mitgliedschaft: Gerhard Buchstab, Werner Deeg, Josef Frick, Heike Göggerle, Martina Harbich, Regina Ladenburger, Christine Michalek, Michael Schimmele, Thomas Uhl.

40 Jahre passive Mitgliedschaft: Hermann Frick, Reinhold Sandmeyer, Paul Sandmeyer, Gerhard Strobel.

50 Jahre passive Mitgliedschaft: Josef Bühler, Hermine Hammele, Günter Schenk, Rupert Schimmele, Walter Thum.