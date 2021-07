Das jüngste Hochwasser haben viele Menschen ganz praktisch genutzt – zum Boot fahren oder zum Baden an ungewohnten Orten. So auch die drei Zipplinger Buben Moritz, Linus und Benedikt, die bei einer Radtour der Familie Wiedemann in Itzlingen eine spontane Badepause einlegten, um sich mit freier Sicht auf den Ipf in die Hochwasserfluten zu stürzen. Foto: Birgit Wiedemann